Ученые нашли село, пропавшее 500 лет назад: причины исчезновения до сих пор тайна (фото)

С помощью технологии LiDAR ученые, вероятно, нашли исчезнувшую деревню Садили с 400-летней историей. Более 500 лет было неизвестно, где именно оно находилось, и теперь археологи планируют проверить гипотезу.

В Глостершире, Англия, когда-то процветала деревня Садили, которая исчезла в XV веке по неизвестным причинам. Исследователи начали краудфандинговую кампанию, чтобы раскрыть тайны исчезнувшей средневековой деревни вблизи Челтенхема, пишет BBC News.

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Деревня Садили, заселенная в течение 400 лет, была одним из крупнейших поселений в регионе. По словам Дерека Мэддока, архивариуса замка Садили, это была процветающая деревня, насчитывавшая около 40 семей. Однако в 1440-х годах оно начало приходить в упадок, а в 1500-х годах почти исчезло.

Основная теория исчезновения деревни связана со строительством замка Садили его первым владельцем Ральфом Ботелером. Поскольку Ботелер возводил для себя грандиозный замок, он мог решить, что скромная деревня не соответствует его видению, что привело к его возможному уничтожению.

Это уже шестые раскопки в замке Садили Фото: SUDELEY CASTLE

Недавние данные, полученные с помощью радиолокатора дальности и обнаружения света (LiDAR), обнаружили потенциальные следы деревни, давая экспертам новую зацепку. Исследователи планируют провести двухнедельные раскопки позже в этом году под руководством DigVentures, чтобы исследовать эту информацию.

DigVentures, известная своим активным общественным участием в проектах по археологии и сохранению наследия, проведет уже шестые раскопки в замке Садили.

В отличие от большинства случаев, когда результат не определен, команда уже имеет представление о том, что они могут обнаружить. Снимки с воздуха и LiDAR обнаружили очертания и следы потенциальных зданий, которые, как полагают, являются остатками средневековых домов.

"Мы считаем, что они выглядят так, будто могут быть остатками средневековых домов и сооружений, — сказала исследовательница Майя Пина-Дасье. — Поэтому мы думаем, что найдем некоторые здания и, надеемся, некоторые доказательства, которые помогут определить, сколько лет этим зданиям, когда они были в использовании и когда они окончательно вышли из употребления".

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