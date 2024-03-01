На Землю упал самый большой метеорит в истории: его не могут найти еще с 1916 года

Небольшой осколок метеорита был найден на загадочной "железной" горе, которую все еще не могут отыскать.

В Африке в 1916 году был найден 4,5-килограммовый кусок метеорита. Камень содержащий железо взят с вершины горы шириной 100 метров, которую до сих пор никто не может найти, пишет ScienceAlert.

Несмотря на многочисленные поиски места падения метеорита, оно так и не было найдено. Теперь же группа исследователей задалась целью поставить точку в этом вопросе.

Проблема заключается в том, что если бы такая "железная" гора существовала, то это был бы самый большой метеорит на планете. Поэтому ученые из Имперского колледжа Лондона и Оксфордского университета хотят использовать карты магнитных аномалий, чтобы попытаться найти место падения метеорита.

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Относительно небольшой кусок метеорита, с которого и начались последующие поиски, был найден сотрудником французского консульства капитаном Гастоном Рипером. По его словам, вождь местного племени завязал ему глаза и провел к "железному холму".

Этот кусок метеорита был назван в честь близлежащего города Шингетти в Мавритании, на северо-западе Африки. Последующие попытки отыскать эту "железную" гору, частью которой был найденный метеорит, не увенчались успехом, хотя и продолжались до 1990-х годов.

Также исследование 2001 года показало, что фрагмент каменно-железного мезосидерита не мог быть частью метеорита размером более 1,6 метра в поперечнике.

Значит, капитан Рипер лгал или ошибся? Возможно, ни то, ни другое.

Исследователи говорят, что отсутствие ударного кратера можно объяснить низким углом пролета метеорита. Также предыдущие миссии могли не отыскать железной горы, так как она может прятаться под слоем песка, а инструменты для поисков были несовершенными.

Самое интересное в этой истории то, что Рипер очень конкретно описал некоторые особенности этого железного холма. Капитан рассказывал, что увидел вытянутые металлические "иглы", которые так и не смог сломать.

Авторы исследования предполагают, что эти структуры могли быть фигурами из кристаллов никель-железа, который также известны как структуры Томсона. В 1916 году о таких структурах еще никто не знал, поэтому маловероятно, что Рипер сфабриковал такое наблюдение.

В новом исследовании ученые использовали цифровые модели ландшафта, данные радаров, а также сведения от местного населения, чтобы сузить область поиска.

Область поиска метеорита Фото: Claire H/Flickr/CC-BY-SA-2.0

Используя высоту дюн, которые могли скрывать гигантский метеорит, в качестве ориентира, команда определила области, представляющие интерес, и запросила данные аэромагнитной съемки этих мест у Министерства нефтяной энергетики и горнодобывающей промышленности Мавритании. Доступ к этим данным пока не был предоставлен.

Альтернативный способ поисков включает в себя пешее сканирование региона, на что может уйти много времени.

Напомним, самый старый метеорит был частью планеты, которой больше нет в Солнечной системе. Ученые снова изучили метеорит, обнаруженный еще в 2020 году, и считают, что он появился еще до появления Земли.