Китай дал имя космическому кораблю для доставки астронавтов на Луну: как он выглядит (видео)
КНР поставила цель отправить на Луну трех астронавтов до 2030 года.
Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA) дало название космическому кораблю, который доставит китайских астронавтов на Луну, а также посадочному модулю, с помощью которого астронавты приземлятся на поверхности спутника Земли, пишет Space.
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Еще в августе 2023 года CMSA объявило конкурс на лучшее название для космического корабля нового поколения, который должен доставить троих китайских астронавтов на Луну. В агентстве заявили, что получили 2000 названий от организаций и обычных людей со всего Китая и экспертная комиссия сделала свой выбор.
Космический корабль, который доставит китайских астронавтов на Луну получил название "Мэнчжоу", а посадочный модуль, с помощью которого астронавты совершат посадку на поверхность Луны получил название "Ланьюэ".
Название "Мэнчжоу" означает "Судно мечты", а название "Ланьюэ" – "Обнимающий Луну". Стало известно, что "Мэнчжоу" будет иметь две версии: одна для доставки семерых астронавтов на низкую околоземную орбиту, в частности на орбитальную станцию "Тяньгун", а вторая — для доставки астронавтов на Луну, но только троих астронавтов.
Ранее "Мэнчжоу" назывался просто пилотируемый космический корабль нового поколения и первый искательный полет он совершил еще 4 года назад. Первый полноценный полет в космос запланирован на 2027 год.
Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), которая занимается проектированием и строительством лунного космического корабля и посадочного модуля, также строит новую ракету-носитель "Чанчжэн-10". Именно она должна доставить космический корабль на Луну.
Новая ракета-носитель является усовершенствованной версией существующей ныне китайской космической ракеты "Чанчжэн-5". Китай планирует во время пилотируемой миссии на Луну отправить в космос две ракеты "Чанчжэн-10". Одна выведет в космос космический корабль, а вторая – посадочный модуль. После встречи на орбите вокруг Луны корабль и модуль должны состыковаться, чтобы астронавты могли перейти из одного транспортного средства в другое. Только два астронавта переместятся в посадочный модуль "Ланьюэ", а третий останется на борту "Мэнчжоу".
На борту посадочного модуля также будет размещен луноход, которым смогут воспользоваться астронавты для перемещения по поверхности Луны. После непродолжительного пребывания на Луне астронавты вернуться в посадочный модуль, и он доставит их на орбиту вокруг Луны. Затем произойдет стыковка с космическим кораблем и трое астронавтов отправятся обратно на Землю.
Согласно сообщению CMSA, на данный момент завершена разработка основных составляющих ракеты-носителя "Чанчжэн-10", космического корабля "Мэнчжоу", посадочного модуля "Ланьюэ", а также уже созданы лунные скафандры для астронавтов.
Сейчас идет обустройство стартовой площадки, чтобы китайские ученые могли провести испытательный запуск, но когда он произойдет пока неизвестно.
Модели ракеты-носителя, космического корабля и посадочного модуля недавно были выставлены на выставке в Шанхае.
Напоминаем, что первый за 52 года американский посадочный модуль на Луне закончил свою непродолжительную работу. Модуль "Одиссей" был отключен, но существует вероятность, то он сможет пережить длинную ночь на Луне и снова вернуться к работе, как уже писал Фокус.