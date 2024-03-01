Плотник на пенсии нашел древнее золотое кольцо 17 века: кому оно принадлежало (фото)

Мужчина исследует местные поля с металлоискателем последние 10 лет, но это впервые, когда ему удалось обнаружить нечто столь удивительное.

75-летний Алан Рамсби, плотник на пенсии, последние более 10 лет занимается тем, что исследует местные поля с помощью металлоискателя. За все это время мужчине так и не удалось обнаружить что-то ценное, но в этот раз удача была на его стороне, пишет Daily Mail.

Рамсби уже несколько раз обыскивал одни и те же поля, но безуспешно. Однако в октябре 2020 года мужчина вернулся в эти места и первый же сигнал его детектора XP Deus стал "золотым билетом": исследователь обнаружил золотое кольцо, датируемое 17 веком. По словам мужчины, украшении находилось под слоем земли на глубине 23 сантиметров.

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Отметим, что драгоценное кольцо было найдено в Норфолке и, как предполагают ученые, некогда принадлежало Дороти Эшфилд, родившаяся в 1594 году. Эксперты также отмечают, что обнаружить золотое кольцо с печатью того периода является огромной удачей.

Алан Рамсби (на фото), 75 лет, нашел это украшение, обыскивая стерню в Ройдоне, Норфолк Фото: Noonans

Изначально Британский музей заявил об заинтересованности в приобретении кольца, однако два года спустя, кольцо было признано невостребованным, а потому Алан Рамсби теперь может его продать. Драгоценность будет выставлена в Noonans Mayfair на распродаже ювелирных изделий, часов и серебра. Эксперты считают, что золотое кольцо с печатью может быть продано за 17,5-20 тысяч долларов.

Рамсби также рассказал, что намерен поделить вырученные от продажи кольца деньги с помещиком, которому принадлежит территория, где было найдено украшение. Остаток денег мужчина потратит на праздник, который планирует организовать для себя с женой.

По словам эксперта по артефактам и монетам из Noonans Найджела Миллса, это кольцо имеет историческую ценность, поскольку крайне редко можно встретить кольцо с печатью того времени, которое носила женщина. Об этом свидетельствует ромбовидный герб на безеле кольца.

Кольцо "чрезвычайно редкое", поскольку это кольцо-печать, которое носила женщина Фото: Noonans

На рисунке видно, что руки разделены на четыре части, каждая из которых представляет наследие предков владелицы, а именно:

Эшфилд;

Уход;

Ботелье;

Маперсолл.

В центре герба также расположена пятиконечная звезда, представляющая собой третьего сына. Именно поэтому эксперты полагают, что кольцо принадлежало Дороти Эшфилд, старшей дочери третьего сына Томаса Эшфилда их Хоптона в Саффолке и его жены Эллен Холдич из Ранворта в Норфолке.

Место обнаружение кольца также соответствует догадке ученых, оно было найдено недалеко от старого зала Брокдиша, принадлежавшего Джону Тендрингу, чей семейный герб изображен на втором квадранте безеля кольца в виде горизонтальной полосы с полумесяцем между двумя шевронами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли золотой перстень V в., связанный с королями Франции.