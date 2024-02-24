В Дании нашли кольцо, которое носили представители королевской династии Меровингов

Кольца такого типа носили представители элиты династии Меровингов — франкских королей, которые правили с конца V до середины VIII века во Франкском государстве.

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На юго-западе Ютландии в Дании местный житель, по имени Ларс Нильсен с помощью металлоискателя нашел редкое золотое кольцо. Оно было сделано в 500-600-х годах н.э и могло принадлежать дворянской семье, которая имела тесные связи с правителями Франции. Об этом пишет Нeritagedaily.

Артефакт обнаружили в Эммерлеве в 10 километрах от места знаменитых Золотых рогов Галлехуса и в 2 километрах от кольцевого вала Трельбанкен, что свидетельствует о том, что этот район был центром правящей элиты в течение сотен лет. Новость о кольце некоторое время держали в тайне, чтобы археологи могли без постороннего внимания исследовать место находки.

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Ювелирное изделие изготовлено из 22-каратного золота и украшено полудрагоценным альмандиновым гранатом в центре, указывающим на символ власти.

На нижней стороне расположены две спирали и трилистники, все характерные черты стильных форм, найденных во франкском мастерстве с 5 по 6 век нашей эры. Кольца такого типа носили представители элиты династии Меровингов — франкских королей, которые правили с конца V до середины VIII века во Франкском государстве.

Согласно сообщению для прессы Национального музея Дании: "Перстень, вероятно, свидетельствует о присутствии ранее неизвестной княжеской семьи в этом регионе, тесно связанной с Меровингами — королевской семьей, которая правила Королевством Франция".

Напомним, что анестезиолог-регистратор Сурадж Шах из Лондона нашел в своем выстиранном в прачечной халате бриллиантовое кольцо. Мужчине понадобилось немало усилий, чтобы найти настоящую владелицу украшения.

Кроме того, 70-летний пенсионер и коллекционер монет Джон Тернер из Великобритании обнаружил серебряную монету датированную 1813 годом, когда проверял мешки с пожертвованиями.