У Данії знайшли каблучку, яку носили представники королівської династії Меровінгів

Каблучки такого типу носили представники еліти династії Меровінгів — франкських королів, які керували з кінця V до середини VIII століття у Франкській державі.

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На південному заході Ютландії в Данії місцевий житель, на ім’я Ларс Нільсен, за допомогою металошукача знайшов рідкісну золоту каблучку. Вона була зроблена в 500–600-х роках н.е і могла належати дворянській сім’ї, яка мала тісні зв’язки з правителями Франції. Про це пише Нeritagedaily.

Артефакт виявили в Еммерльові за 10 кілометрів від місця знаменитих Золотих рогів Галлехуса та за 2 кілометри від кільцевого валу Трельбанкен, що свідчить про те, що цей район був центром правлячої еліти протягом сотень років. Новину про каблучку деякий час тримали в таємниці, аби археологи могли без сторонньої уваги досліджувати місце знахідки.

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Ювелірний виріб виготовлений із 22-каратного золота і прикрашений напівдорогоцінним альмандиновим гранатом у центрі, що вказує на символ влади.

На нижній стороні розташовані дві спіралі та трилисники, усі характерні риси стильних форм, знайдених у франкській майстерності з 5 по 6 століття нашої ери. Каблучки такого типу носили представники еліти династії Меровінгів — франкських королів, які керували з кінця V до середини VIII століття у Франкській державі.

Згідно з повідомленням для преси Національного музею Данії: "Перстень, ймовірно, свідчить про присутність раніше невідомої княжої родини в цьому регіоні, тісно пов’язаної з Меровінгами — королівською родиною, яка правила Королівством Франція".

Нагадаємо, що анестезіолог-реєстратор Сурадж Шах з Лондона знайшов у своєму випраному в пральні халаті діамантову каблучку. Чоловіку знадобилось чимало зусиль, аби знайти справжню власницю прикраси.

Крім того, 70-річний пенсіонер і колекціонер монет Джон Тернер з Великої Британії виявив срібну монету, датовану 1813 роком, коли перевіряв мішки з пожертвами.