Лікар знайшов у випраному в пральні халаті діамантову каблучку (фото)

Інцидент стався перед початком його зміни у відділенні інтенсивної терапії.

Related video

Анестезіолог-реєстратор Сурадж Шах з Лондона знайшов у своєму випраному в пральні халаті діамантову каблучку. Чоловіку знадобилось чимало зусиль, аби знайти справжню власницю прикраси. Про це пише видання Sky News.

За словами Сурадж, це сталося перед початком його зміни у відділенні інтенсивної терапії.

"Коли одягав свій робочий халат, то щось грюкнуло об підлогу. Мій колега помітив обручку і сказав про це. Я спочатку подумав, що її загубила котрась із медсестер, але ж ні. Відразу подумав, як би засмутилась моя дружина, якби втратила свою обручку. Як медичні працівники, ми часто знімаємо прикраси перед проведенням процедур, і дуже легко припуститися помилки", – згадує лікар.

Важливо

Чоловік знайшов на фермі монетку, яка коштує 376 тисяч доларів (відео)

Як пізніше з’ясувалося, ювелірну прикрасу випадково забула у халаті інша анестезіологиня Радгіка Рамасамі із Західного Саффолка. Жінка поклала прикрасу до кишені перед тим, як зробити пацієнтові спинномозкову анестезію на початку грудня, а після зміни здала робочий одяг на прання, забувши про коштовну річ.

"Чесно кажучи, я не очікувала, що зможу повернути свою каблучку. Думала, що її розчавлять у пральній машині. Це просто показує, наскільки є чесні люди, і я хочу сказати величезне спасибі всім причетним. Каблучка має для мене сентиментальну цінність, оскільки це був подарунок від мого чоловіка на день народження кілька років тому. Приємно відчувати себе частиною маленького дива", – каже Рамасамі.

Жінка поклала прикрасу до кишені перед тим, як зробити пацієнтові спинномозкову анестезію на початку грудня. Фото: NHS Foundation Trust

Нагадаємо, раніше Фокус писав про колекціонера військової техніки Ніка Міда з Нортгемптоншира, який знайшов у танку золоті злитки. Чоловік похизувався цінним трофеєм й офіційно передав його представникам влади.

Крім того, 70-річний пенсіонер і колекціонер монет Джон Тернер з Великої Британії виявив срібну монету датовану 1813 роком, коли перевіряв мішки з пожертвами.