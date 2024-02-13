Янус у золоті: в Польщі знайшли середньовічний перстень із нетрадиційними символами (фото)

Янус — унікальний римський бог, який не має жодного грецького двійника. Він бог початку і кінця, входів і виходів, змін, переходу, воріт, дверних переходів і арок.

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Під Королівським замком на Вавелі у Кракові дослідники знайшли унікальну археологічну знахідку — золотий перстень із дволиким дизайном. Цей перстень, який, як вважають, походить з XI або XII століття, є єдиним у своєму роді, коли-небудь знайденим на польській землі, пише Arkeonews.

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На відміну від інших артефактів тієї ж епохи, цей золотий перстень не відповідає загальноприйнятій християнській символіці того часу. Його особливий декор — щит із двома протилежними обличчями, що, можливо, натякає на Януса, римського бога, відомого своєю дволикістю. Таке незвичне зображення свідчить про високий рівень місцевої майстерності.

Янус, виразно римське божество, що не має грецького відповідника, уособлює початок і кінець, переходи, ворота, дверні прорізи та арки. Присутність символіки Януса на цій каблучці додає шар інтриги до її історичного значення.

Сам перстень має делікатну товщину 1,5 мм, діаметр 4 мм та окружність 57 мм. Його вирізняє складне оздоблення, що робить артефакт рідкісною знахідкою. Попередні ранньосередньовічні золоті каблучки, знайдені в Польщі, були або без орнаменту, або прикрашеними простими геометричними візерунками.

Фото: WAWEL ROYAL CASTLE

Дослідник Єжи Тшебінський називає перстень "унікальним", виділяючи його особливий статус як єдиного ранньосередньовічного польського персня із зображеннями фігур або людей. Тшебінський припускає, що цей винятковий виріб, найімовірніше, був місцевим витвором, можливо, належав члену еліти за часів П'ястів, першої польської правлячої династії з X по XIV століття. Форма персня є типовою для тієї епохи в Польщі.

Археологічну перлину знайшли в підвалі Данської вежі, однієї з чотирьох житлових веж. Великий князь Литовський Владислав II Ягайло наказав побудувати вежу наприкінці XIV — на початку XV століття під час реконструкції замку. Фасад вежі добудували у XVI столітті.

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Цікаво, що перстень знайшли на руїнах колишньої кам'яної споруди, ймовірно, оборонного валу. Історія Королівського замку на Вавелі сягає XI століття.

Це відкриття не лише проливає світло на багату історію Польщі, але й кидає виклик нашому розумінню середньовічного ремесла та культурних впливів у регіоні. Унікальні образи та майстерність персня відкривають нові шляхи для дослідження мистецьких та символічних виразів минулого.

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