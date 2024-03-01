Кошки тоже любят играть в игру "принеси", но по своим правилам: в чем суть

Домашние кошки не против поиграть в апорт, правда, делают это по-своему.

Психологи по поведению животных говорят, что кошки так же, как и собаки, любят играть со своими хозяевами в игру "принеси", но только устанавливают свои правила, пишет IFLScience.

Команда исследователей из Университета Сассекса и Университета Нортумбрии опросили 924 владельца кошек, которые рассказали о поведении 1154 животных. У владельцев спрашивали о том, как и когда их питомцы впервые начали приносить игрушки, как часто и так далее.

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Результаты показали, что у кошек это инстинктивное поведение, так как 60,7% животных начали играть в апорт до 1 года, и почти 95% кошек приносили игрушки без тренировок. Для владельцев кошек, которые ищут простой способ развлечь своих питомцев, это кажется идеальным вариантом.

Но владельцы кошек не должны заблуждаться в том, что именно они играют со своим любимцем, а не он с ними.

"Наши результате показывают, что кошки сами диктуют такое поведение, чтобы напрямую влиять на реакцию своих владельцев", — говорит автор исследования Дженна Форман.

К примеру, многие кошки будут играть в "принеси" только при определенных обстоятельствах.

Некоторые кошки предпочитают играть с игрушками определенного размера. Другие только в определенных комнатах или с конкретными людьми.

Исследователи также сделали интересное открытие, когда попытались выяснить, кто чаще всего начинает саму игру.

"Кошки, которые сами начали игру, играли с большим энтузиазмом, чаще принося игрушки хозяевам. Такое чувство контроля может быть полезным для благополучия животного и отношений с владельцем", — подчеркивают ученые.

Кошкам также нравилось играть с множеством различных предметов, хотя некоторые из них были немного разборчивы в деталях. Самыми популярными предметами были игрушки для кошек. Но скомканные бумажки или носки, также пользовались популярностью.

Напомним, ученые рассказали, как рассчитать, сколько лет вашей кошке на самом деле. Исследователи создали "калькулятор", позволяющий определить реальный возраст питомца.