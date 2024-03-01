Исторический кульбит. Под Средиземным морем земная кора неожиданно встала вверх тормашками

Исследователи считают, именно это стало причиной возникновения многочисленных землетрясений, произошедших на глубине около 600 километров.

Пока Африка и Евразия медленно сталкиваются, грохот в недрах Земли рисует сейсмографическую картину того, что когда-то было частью поверхности нашей планеты, а теперь лежит вверх тормашками глубоко под Средиземным морем, пишет Science Alert.

Более ранние исследования ученых показали, что Испания необычно склонна к редким и чрезвычайно глубоким землетрясениям, происходящим на глубине около 600 километров. И теперь новое исследование предполагает, что это связано с перевернувшейся вверх тормашками тектонической плитой, расположенной под Средиземным морем.

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По словам авторов исследования, геологов Далюаня Сана из Университета науки и технологий Китая и Меган Миллер и Австралийского национального университета, с 19254 года под испанским городом Гранада произошло 5 близко локализированных и глубоких землетрясения. Как правило, подземные толчки на таких глубинах сопровождаются значительными афтершоками, однако сейсмические данные землетрясения 2019 года в Испании, изученные учеными, не зафиксировали никаких толчков.

Известно, что когда тектонические плиты наталкиваются друг на друга, они смещаются, в результате чего одна из них скользит под другую — этот процесс называется субдукцией. Порой эти столкновения также могут разрушать тонущую часть плиты, поднимая земную кору, тем самым соединяясь и образуя горы. В других случаях плиты остаются отдельными единицами, однако сложенными — в результате одна из плит постепенно будет опускаться все дальше к мантии Земли.

Треугольниками отмечены сейсмические станции по всей Испании и Марокко, красным — те, которые использовались для изучения странного образования Фото: The Seismic Record

То, что происходит с Африканской и Евразийской плитой, развивается по второму сценарию, где дно Средиземноморья постепенно погружается под Европу. В результате погруженная плита образует водные силикаты магния в своих верхних слоях, когда они подвергаются воздействию океанской воды. Таким образом, по мере того как плита тонет, силикаты обезвоживаются и становятся все более хрупкими — простыми словами, становятся более склонными к землетрясениям и замедляют сейсмические волны. Последнее может быть обнаружено сейсмологами.

Команда изучила сейсмические волны во время Гранадского землетрясения 2010 года и обнаружила, что они длились необычно долго и имели позднюю дополнительную фазу активности. Это объясняется тем, что сейсмические волны движутся медленнее внизу Альборанской плиты, а не вверху.

По словам Сана, они обнаружили, что значительное количество воды было перенесено в переходную зону мантии, а это указывает на относительно холодную плиту. Основываясь на относительно молодом возрасте морского дна в западном Средиземноморье и температуре литы, скорость субдукции должна была бы быть довольно высокой — например, около 70 мм в год.

В результате авторы исследования предположили, что быстрая скорость субдукции в этом районе помогла части земной коры перевернуться, забрав с собой карман воды. Авторы отмечают, что подобный процесс отката плиты происходит, когда сила тяжести помогает плите повернуться вертикально вниз, как при пикировании.

Авторы исследования полагают, что процесс переворота произошел полностью, а потому часть земной коры попросту перевернулась вверх тормашками и приземлилась силикатной стороной вниз. Это могло бы объяснить странную сложность тектонических структур в этом регионе, а также землетрясения, периодически возникающие здесь на глубине около 600 километров.

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