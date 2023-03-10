Перевернулось вверх тормашками. Озеро Тахо совершило "кувырок", а ученые рассказали, что это значит

Исследователи следили за тем, как водоем совершает свой переворот, а теперь рассказали, что это значит для его обитателей.

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"Озеро Тахо перевернулось" — звучит, как нечто крайне странное и нереальное. Хотя исследователи отмечают, что подобное переворачивание озер, на самом деле, может происходить эпизодически каждый год и является вполне естественным процессом, пишет IFLScience.

По информации Центра экологических исследований Калифорнийского университета в Дэвисе Тахо (TERC), известно, что переворачивание и перемешивание водоема завершилось где-то в феврале 2023 году. Исследователям известно это, так как они еженедельно берут пробы воды в озере Тахо, что позволяет им получать и отслеживать данные о качестве и здоровье воды водоема, а также о том, какой фитопланктон циркулирует в смеси в той или иной период времени.

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Отметим, что обороту озера способствует ветер. Чтобы было проще представить, вообразите себе, что перед вами стоит алкогольный шот состоящий из нескольких слоев, если вы начнете дуть на него, сможете увидеть, как со временем он смешается и станет однородным. По сути, то же самое происходит и с озерами, с разницей лишь в том, что в озерах эти слои представляют собой разную температуру воды, а именно речь идет о:

эпилимнион — находится в верхней части водной толщи и является самым холодным зимой, в то же время летом, он становится самым теплым слоем;

— находится в верхней части водной толщи и является самым холодным зимой, в то же время летом, он становится самым теплым слоем; термоклин — средний слой, который находится между верхним и нижним, и представляет собой некую переходную структуру;

— средний слой, который находится между верхним и нижним, и представляет собой некую переходную структуру; гиполимнион — самый нижний слой, его температура также меняется в зависимости от времени года, летом — он самый холодный, а зимой — самый теплый.

Исследователи отмечают, что сам процесс переворота озера на самом деле крайне медленный. Этот процесс запускается и поддерживается ветром и изменениями температуры воздуха, в результате определенные слои озера, по сути, исчезают, когда вода смешивается и переворачивается. Как только озеро пройдет полный круг и оборот завершится, температура озера теоретически станет одинаковой как внизу, так и вверху.

Процесс переворота водоема Фото: IFLScience

Ученые отмечают, что процесс переворота начался на озере Тахо осенью — поверхностные воды охлаждались и опускались все ниже и ниже, по мере того, как наступал зимний период. К началу февраля перемешивание уже распространилось на глубину 150 метров, а еще чуть более чем через месяц водоем завершил свой переворот. Исследователи отмечают, что в этот момент буи, установленные на поверхности и на дне, показывали одинаковую температуру.

Некоторая степень оборота на самом деле происходит ежегодно, однако ему не всегда удается завершить полный круг. Как правило, это связано с тем, что для завершения процесса оборота необходима правильная комбинация экстремальных температур воздуха и штормов, чтобы смешивание происходило на всем пути от вершины до низа водоема.

В то же время исследователи отмечают, что полный переворот, на самом деле, является поводом для радости, поскольку свидетельствует об улучшении условий для жизни водных растений и животных за счет перераспределения ресурсов, в том числе кислорода и питательных веществ. Кроме того, еще одним побочным эффектом переворота является то, что водоем становится немного чище.

Ранее Фокус писал о том, названы места, которые не стоит посещать: Мауи, Венеция и озеро Тахо под запретом.