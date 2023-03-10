Перевернулося догори дригом. Озеро Тахо зробило "перекид", а вчені розповіли, що це означає

Дослідники стежили за тим, як водоймище робить свій переворот, а тепер розповіли, що це означає для його мешканців.

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"Озеро Тахо перекинулося" — звучить, як щось вкрай дивне і нереальне. Хоча дослідники зазначають, що подібне перевертання озер насправді може відбуватися епізодично щороку і є цілком природнім процесом, пише IFLScience.

За інформацією Центру екологічних досліджень Каліфорнійського університету в Девісі Тахо (TERC), відомо, що перевертання та перемішування водоймища завершилося десь у лютому 2023 року. Дослідникам відомо це, оскільки вони щотижня беруть проби води в озері Тахо, що дозволяє їм отримувати та відстежувати дані про якість та здоров'я води водоймища, а також про те, який фітопланктон циркулює у суміші у той чи інший період часу.

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Зазначимо, що обороту озера сприяв вітер. Щоб було простіше уявити, уявіть собі, що перед вами стоїть алкогольний шот, що складається з декількох шарів, якщо ви почнете дмухати на нього, зможете побачити, як згодом він змішається і стане однорідним. По суті, те саме відбувається і з озерами, з різницею лише в тому, що в озерах ці шари є різною температурою води, а саме йдеться про:

епілімніон — знаходиться у верхній частині водної товщі і є найхолоднішим взимку, водночас влітку, він стає найтеплішим шаром;

— знаходиться у верхній частині водної товщі і є найхолоднішим взимку, водночас влітку, він стає найтеплішим шаром; термоклін — середній шар, який знаходиться між верхнім і нижнім, і є якоюсь перехідною структурою;

— середній шар, який знаходиться між верхнім і нижнім, і є якоюсь перехідною структурою; гіполімніон — найнижчий шар, його температура також змінюється в залежності від пори року, влітку — він найхолодніший, а взимку — найтепліший.

Дослідники зазначають, що сам процес перевороту озера насправді дуже повільний. Цей процес запускається та підтримується вітром та змінами температури повітря, в результаті певні шари озера, по суті, зникають, коли вода змішується та перевертається. Як тільки озеро пройде повне коло і оберт завершиться, температура озера теоретично стане однаковою як внизу, так і вгорі.

Процес перевороту водоймища Фото: IFLScience

Вчені відзначають, що процес перевороту почався на озері Тахо восени — поверхневі води охолоджувалися і опускалися все нижче й нижче, у міру настання зимового періоду. До початку лютого перемішування вже поширилося на глибину 150 метрів, а ще трохи більше ніж через місяць водоймище завершило свій переворот. Дослідники відзначають, що в цей момент буї, встановлені на поверхні та на дні, показували однакову температуру.

Деякий ступінь обороту насправді відбувається щорічно, проте йому не завжди вдається завершити повне коло. Як правило, це пов'язано з тим, що для завершення процесу обороту необхідна правильна комбінація екстремальних температур повітря і штормів, щоб змішування відбувалося по всьому шляху від вершини до низу водойми.

У той же час дослідники зазначають, що повний переворот насправді є приводом для радості, оскільки свідчить про поліпшення умов для життя водних рослин та тварин за рахунок перерозподілу ресурсів, зокрема кисню та поживних речовин. Крім того, ще одним побічним ефектом перевороту є те, що водоймище стає трохи чистішим.

Раніше Фокус писав про те, названі місця, які не варто відвідувати : Мауї, Венеція та озеро Тахо під забороною.