Мауї, Венеція та озеро Тахо під забороною. Названі місця, які не варто відвідувати

Fodor's Travel опублікував No List 2023 року, назвавши місця, від відвідування яких краще утриматися, щоб врятувати екологію.

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Індустрія туризму уповільнила розвиток із початком пандемії коронавірусу, проте останнім часом знову набирає обертів. Однак далеко не всі місця, так улюблені туристами, отримують зиск від цього буму, пише Gizmodo.

Надмірний туризм значною мірою впливає життя населення окремих регіонів, і навіть руйнує місцеві екосистеми. Fodor's Travel опублікувало новий No List 2023 року і назвало місця, від відвідування яких краще відмовитися, якщо ви піклуєтеся про навколишнє середовище.

Антарктида, Південний полюс

Покритий віковими льодами континент має вирішальне значення у боротьбі з глобальним потеплінням та різким підвищенням рівня моря. Крім того, Антарктида є домом для ряду видів, що знаходяться на межі зникнення, наприклад, деяких видів китів, пінгвінів та морських птахів.

Дослідження показують, що туризм на Південний полюс призводить до великої кількості викидів, обсяг яких є неприпустимим у нинішніх реаліях Землі. В результаті вчені вважають, що право видів під загрозою вимирання на існування у своєму звичному середовищі та боротьба із глобальним потеплінням мають переважити вигоду від туризму.

[ + – ] Антарктида, Південний полюс Фото: антарктида

Мауї, Гаваї

Згідно зі статистичними даними, лише торік Гавайські острови відвідали понад 2 мільйони туристів. Внаслідок цього перенаселеність островів призвела до зростання орендної плати, обмеженого доступу до води та обернулася стресом для всіх екосистем островів.

Місцева влада повідомляє, що туристи вдираються на заповідні території, що охороняються, порушуючи цим життя дикої природи. Крім того, населення острова Мауї зіштовхнулося з труднощами з доступом до води — через посуху, яка спостерігається тут уже два роки, місцева влада була змушена запровадити обмеження на воду.

Річки Рейн та Дунай

Річки Рейн і Дунай страждають від "навали" круїзних лайнерів, що робить їх більш уразливими перед посухою. У серпні минулого року більша частина території Європи тією чи іншою мірою страждали від посухи, яка торкнулася навіть Рейну з Дунаєм, що протікають через кілька країн Європи.

В результаті, у липні 2022 року Рейн опинився всього за кілька сантиметрів від провалу — рівень води в річці знизився настільки, що судноплавні судна просто не могли пройти. В результаті морським суднам та круїзним лайнерам довелося змінити маршрути, щоб пристосуватися до нових реалій.

Аризона, США

Аризона й сама є посушливим штатом, проте останнім часом мегазасуха значно ускладнила життя місцевого населення. Внаслідок цього у всьому штаті спостерігалися проблеми з доступом до води.

Крім того, посуха оголила жахи озера Мід — місцеві постійно знаходять тут рештки людей. На території штату також частково розташовується озеро Павелл. Обидві водоймища — найбільші водосховища США та забезпечують туристів та місцевих жителів питною водою. Проте останнім часом ситуація стала критичною — рівень води тривожно знизився, а озера висихають із рекордною швидкістю.

[ + – ] Аризона, США Фото: аризона

Венеція, Італія

Венеція за правом вважається одним із найромантичніших міст у світі — чого варта місцева архітектура чи подорож на гондолі каналами. Внаслідок такої популярності лише за останній рік кількість туристів, які відвідали місто, зросла на 172%.

В результаті мер Венеції оголосив, що у 2023 році туристам доведеться заплатити за відвідування міста — так місцева влада сподівається розв'язати проблеми сміття та затоплених каналів, які лише погіршуються від кількості туристів.

Озеро Тахо, США

В останні роки кількість туристів та людей, які купили тут будинки для відпочинку, різко зросла, а разом з цим зросла кількість автомобільних вихлопів. Вчені виявили, що це негативно впливає на якість води в озері Тахо.

Нагадаємо, що раніше озеро Тахо славилося своєю незайманою чистою блакитною водою, проте надто велика кількість туристів та автомобілів сприяють забрудненню води.

[ + – ] Води озера Тахо отруюють автомобільні викиди Фото: озеро тахо

Етрета, Нормандія, Франція

Це місто приваблює туристів культовою береговою лінією та скелястою аркою біля води. Однак через підвищення рівня моря узбережжя швидко руйнується, а надмірна кількість туристів лише посилює ситуацію.

Місцева влада повідомляє, що збільшення кількості пішоходів уже призвело до зсувів, а місцеві чиновники вже побоюються про очисні споруди — вони просто не розраховані на таку кількість людей.

Ко Тао, Таїланд

Цей унікальний острів розташований уздовж Сіамської затоки. Красива зелень, тропічні пляжі та місця для дайвінгу — все це приваблює тисячі туристів на рік.

Однак на Ко Тао також живуть види черепах, що зникають, і корали, що охороняються. Через велику кількість дайверів морські жителі цього регіону опиняються під загрозою — коралові рифи хворіють. В результаті на острові вже запровадили новий збір для туристів.

Малага, Іспанія

Останні дослідження показали, що Іспанія переживає наймасштабнішу посуху за останні 1000 років. Це суттєво позначилося на сільському господарстві, а також на деяких водосховищах в Іспанії — рівень води тут досяг критичної позначки.

Малага розташовується на півдні Франції й вважається туристичним напрямом, що зростає. Однак велика кількість туристів посилює життя місцевого населення — тут вже спостерігається нестача питної води.

[ + – ] У Малазі спостерігаються проблеми із питною водою Фото: малага

Національний парк Каланки

Національний план Каланки розташований на узбережжі Франції і є одним із найпопулярніших приморських районів. Це єдиний національний парк у всій Європі, який охоплює міські райони, сушу та море. Все це приваблює туристів — у пік сезону парк відвідують близько 2 тисяч відвідувачів на день — в результаті такий трафік розмив берегову лінію.

В результаті місцева влада ввела нову систему бронювання, щоб скоротити кількість відвідувачів до 400 на день.

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