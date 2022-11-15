Мауи, Венеция и озеро Тахо под запретом. Названы места, которые не стоит посещать
Fodor’s Travel опубликовал "No List" 2023 года, назвав места, от посещения которых лучше воздержаться, чтобы спасти экологию.
Индустрия туризма замедлила развитие с началом пандемии коронавируса, однако в последнее время вновь набирает обороты. Однако далеко не все места, так любимые туристами, получают выгоду от этого бума, пишет Gizmodo.
Чрезмерный туризм в значительной степени влияет на жизнь населения отдельных регионов, а также разрушает здешние экосистемы. Fodor’s Travel опубликовало новый "No List" 2023 года и назвало места, от посещения которых лучше отказаться, если вы заботитесь об окружающей среде.
Антарктида, Южный полюс
Покрытый вековыми льдами континент имеет решающее значение в борьбе с глобальным потеплением и резким повышением уровня моря. Кроме того, Антарктида является домом для ряда видов, которые находятся на грани исчезновения — например, некоторых видов китов, пингвинов и морских птиц.
Исследования показывают, что туризм на Южный полюс приводит к большому количеству выбросов, объем которых недопустим в нынешних реалиях Земли. В результате ученые считают, что право исчезающих видов на существование в своей привычной среде и борьба с глобальным потеплением должны перевесить выгоду от туризма.
Мауи, Гавайи
Согласно статистическим данным, только в прошлом году Гавайские острова посетили более 2 миллионов туристов. В результате перенаселенность островов привела к росту арендной платы, ограниченному доступу к воде и обернулась стрессом для всех экосистем островов.
Местные власти сообщают, что туристы вторгаются в заповедные охраняемые территории, тем самым нарушая жизнь дикой природы. Кроме того, население острова Мауи столкнулось с трудностями с доступом к воде — из-за засухи, которая наблюдается здесь уже два года, местные власти были вынужден ввести ограничения на воду.
Реки Рейн и Дунай
Реки Рейн и Дунай страдают от "нашествия" круизных лайнеров, что делает их более уязвимыми перед засухой. В августе прошлого года более половины территории Европы в той или иной степени страдали от засухи, которая коснулась в том числе и Рейна с Дунаем, протекающих через несколько стран Европы.
В результате, в июле 2022 года Рейн оказался всего в нескольких сантиметрах от провала — уровень воды в реке понизился настолько, что судоходные суда попросту не могли пройти. В результате морским судам и круизным лайнерам пришлось изменить маршруты, чтобы приспособиться к новым реалиям.
Аризона, США
Аризона сама по себе является засушливым штатом, однако в последнее время мегазасуха значительно усложнила жизнь местного населения. В результате по всему штату наблюдались проблемы с доступом к воде.
Кроме того, засуха обнажила ужасы озера Мид — местные то и дело находят здесь останки людей. На территории штата также частично располагается озеро Пауэлл. Оба водоема — крупнейшие водохранилища США и обеспечивают туристов и местных жителей питьевой водой. Однако в последнее время ситуация стала критической — уровень воды тревожно понизился, а озера иссыхают с рекордной скоростью.
Венеция, Италия
Венеция по праву считается одним из самых романтических городов в мире — чего стоит местная архитектура или путешествие на гондоле по каналам. В результате такой популярности лишь за последний год количество туристов, посетивших город, возросло на 172%.
В результате мэр Венеции объявил, что в 2023 году туристам придется заплатить за посещение города — таким образом местные власти надеются решить проблемы мусора и затопленных каналов, которые лишь усугубляются от количества туристов.
Озеро Тахо, США
В последние годы количество туристов и людей, которые купили здесь дома для отдыха, резко возросло, а вместе с этим выросло и количество автомобильных выхлопов. Ученые обнаружили, что все это негативно влияет на качество воды в озере Тахо.
Напомним, что раньше озеро Тахо славилось своей нетронутой чистой голубой водой, однако слишком большое количество туристов и автомобилей способствуют загрязнению воды.
Этрета, Нормандия, Франция
Этот город привлекает туристов культовой береговой линией и скалистой аркой у воды. Однако из-за повышения уровня моря побережье быстро разрушается, а чрезмерное количество туристов лишь усугубляет ситуацию.
Местные власти сообщают, что увеличение количества пешеходов уже привело к оползням, а местные чиновники уже опасаются об очистным сооружениях — они попросту не рассчитаны на такое количество человек.
Ко Тао, Таиланд
Этот уникальный остров расположен вдоль Сиамского залива. Красивая зелень, тропические пляжи и места для дайвинга — все это привлекает тысячи туристов в год.
Однако на Ко Тао также живут исчезающие виды черепах и охраняемые кораллы. Из-за большого количество дайверов морские обитатели этого региона оказываются под угрозой — коралловые рифы заболевают. В результате на острове уже ввели новый сбор для туристов.
Малага, Испания
Последние исследования показали, что Испания переживает самую масштабную засуху за последние 1000 лет. Это существенно отразилось на сельском хозяйстве, а также некоторых водохранилищах в Испании — уровень воды здесь достиг критической отметки.
Малага располагается на юге Франции и считается растущим туристическим направлением. Однако обилие туристов усугубляют жизнь местного населения — здесь уже наблюдается нехватка питьевой воды.
Национальный парк Каланки
Национальный план Каланки располагается на побережье Франции и является одним из самых популярных приморских районов. Это единственный национальный парк во всей Европе, который охватывает городские районы, сушу и море. Все это привлекает туристов — в пик сезона парк посещают около 2 тысяч посетителей в день — в результате такой трафик размыл береговую линию.
В результате местные власти ввели новую систему бронирования, чтобы сократить количество посетителей до 400 в день.
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