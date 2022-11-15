Мауи, Венеция и озеро Тахо под запретом. Названы места, которые не стоит посещать

Fodor’s Travel опубликовал "No List" 2023 года, назвав места, от посещения которых лучше воздержаться, чтобы спасти экологию.

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Индустрия туризма замедлила развитие с началом пандемии коронавируса, однако в последнее время вновь набирает обороты. Однако далеко не все места, так любимые туристами, получают выгоду от этого бума, пишет Gizmodo.

Чрезмерный туризм в значительной степени влияет на жизнь населения отдельных регионов, а также разрушает здешние экосистемы. Fodor’s Travel опубликовало новый "No List" 2023 года и назвало места, от посещения которых лучше отказаться, если вы заботитесь об окружающей среде.

Антарктида, Южный полюс

Покрытый вековыми льдами континент имеет решающее значение в борьбе с глобальным потеплением и резким повышением уровня моря. Кроме того, Антарктида является домом для ряда видов, которые находятся на грани исчезновения — например, некоторых видов китов, пингвинов и морских птиц.

Исследования показывают, что туризм на Южный полюс приводит к большому количеству выбросов, объем которых недопустим в нынешних реалиях Земли. В результате ученые считают, что право исчезающих видов на существование в своей привычной среде и борьба с глобальным потеплением должны перевесить выгоду от туризма.

[ + – ] Антарктида, Южный полюс Фото: EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images

Мауи, Гавайи

Согласно статистическим данным, только в прошлом году Гавайские острова посетили более 2 миллионов туристов. В результате перенаселенность островов привела к росту арендной платы, ограниченному доступу к воде и обернулась стрессом для всех экосистем островов.

Местные власти сообщают, что туристы вторгаются в заповедные охраняемые территории, тем самым нарушая жизнь дикой природы. Кроме того, население острова Мауи столкнулось с трудностями с доступом к воде — из-за засухи, которая наблюдается здесь уже два года, местные власти были вынужден ввести ограничения на воду.

Реки Рейн и Дунай

Реки Рейн и Дунай страдают от "нашествия" круизных лайнеров, что делает их более уязвимыми перед засухой. В августе прошлого года более половины территории Европы в той или иной степени страдали от засухи, которая коснулась в том числе и Рейна с Дунаем, протекающих через несколько стран Европы.

В результате, в июле 2022 года Рейн оказался всего в нескольких сантиметрах от провала — уровень воды в реке понизился настолько, что судоходные суда попросту не могли пройти. В результате морским судам и круизным лайнерам пришлось изменить маршруты, чтобы приспособиться к новым реалиям.

Аризона, США

Аризона сама по себе является засушливым штатом, однако в последнее время мегазасуха значительно усложнила жизнь местного населения. В результате по всему штату наблюдались проблемы с доступом к воде.

Кроме того, засуха обнажила ужасы озера Мид — местные то и дело находят здесь останки людей. На территории штата также частично располагается озеро Пауэлл. Оба водоема — крупнейшие водохранилища США и обеспечивают туристов и местных жителей питьевой водой. Однако в последнее время ситуация стала критической — уровень воды тревожно понизился, а озера иссыхают с рекордной скоростью.

[ + – ] Аризона, США Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Венеция, Италия

Венеция по праву считается одним из самых романтических городов в мире — чего стоит местная архитектура или путешествие на гондоле по каналам. В результате такой популярности лишь за последний год количество туристов, посетивших город, возросло на 172%.

В результате мэр Венеции объявил, что в 2023 году туристам придется заплатить за посещение города — таким образом местные власти надеются решить проблемы мусора и затопленных каналов, которые лишь усугубляются от количества туристов.

Озеро Тахо, США

В последние годы количество туристов и людей, которые купили здесь дома для отдыха, резко возросло, а вместе с этим выросло и количество автомобильных выхлопов. Ученые обнаружили, что все это негативно влияет на качество воды в озере Тахо.

Напомним, что раньше озеро Тахо славилось своей нетронутой чистой голубой водой, однако слишком большое количество туристов и автомобилей способствуют загрязнению воды.

[ + – ] Воды озера Тахо отравляют автомобильные выбросы Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Этрета, Нормандия, Франция

Этот город привлекает туристов культовой береговой линией и скалистой аркой у воды. Однако из-за повышения уровня моря побережье быстро разрушается, а чрезмерное количество туристов лишь усугубляет ситуацию.

Местные власти сообщают, что увеличение количества пешеходов уже привело к оползням, а местные чиновники уже опасаются об очистным сооружениях — они попросту не рассчитаны на такое количество человек.

Ко Тао, Таиланд

Этот уникальный остров расположен вдоль Сиамского залива. Красивая зелень, тропические пляжи и места для дайвинга — все это привлекает тысячи туристов в год.

Однако на Ко Тао также живут исчезающие виды черепах и охраняемые кораллы. Из-за большого количество дайверов морские обитатели этого региона оказываются под угрозой — коралловые рифы заболевают. В результате на острове уже ввели новый сбор для туристов.

Малага, Испания

Последние исследования показали, что Испания переживает самую масштабную засуху за последние 1000 лет. Это существенно отразилось на сельском хозяйстве, а также некоторых водохранилищах в Испании — уровень воды здесь достиг критической отметки.

Малага располагается на юге Франции и считается растущим туристическим направлением. Однако обилие туристов усугубляют жизнь местного населения — здесь уже наблюдается нехватка питьевой воды.

[ + – ] В Малаге наблюдаются проблемы с питьевой водой Фото: Carlos Gil/Getty Images

Национальный парк Каланки

Национальный план Каланки располагается на побережье Франции и является одним из самых популярных приморских районов. Это единственный национальный парк во всей Европе, который охватывает городские районы, сушу и море. Все это привлекает туристов — в пик сезона парк посещают около 2 тысяч посетителей в день — в результате такой трафик размыл береговую линию.

В результате местные власти ввели новую систему бронирования, чтобы сократить количество посетителей до 400 в день.

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