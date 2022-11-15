Мордор на Земле. ИИ показал, как могут измениться крупнейшие города мира к 2100 году (фото)

Если количество выбросов не сократится, к концу столетия некогда зеленые города станут выглядеть весьма апокалиптично.

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Последние десятилетия ученые то и дело предупреждают, что если не сократить количество выбросов и не замедлить глобальное потепление Земли, человечество ждет совсем не радужное будущее. На этот раз исследователи решили не только рассказать, но и показать, как изменятся крупнейшие города мира из-за изменения климата, пишет Express.

Эксперты службы сравнения цен в области энергетики Uswitch поручили искусственному интеллекту Midjourney представить возможное будущее планеты, основываясь на данных из последнего отчета Межправительственной группы по изменению климата. В ходе исследования нейросеть нарисовала два возможных сценария для ряда крупнейших городов мира в зависимости от того, удастся ли человечеству снизить количество выбросов или нет.

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Увы, в наихудших сценариях Midjourney нас ждет сильнейшее загрязнение воздуха в Лондоне и Токио, необузданные пожары в Лос-Анджелесе и страшнейшие наводнения в Амстердаме и Рио-де-Жанейро.

Лондон 2100

[ + – ] Пессимистичный сценарий для Лондона

Нынешнее лето в Британии стало значительно жарче и засушливее, а к 2050 году, согласно прогнозам климатологов, ситуация может только усугубиться — засуха в Лондоне возрастет на пятую часть, а средняя температура летом повысится на 3 °C. Отметим, что в нынешнем году температура в Лондоне превысила 41°C, и исследователи считают, что дальше волны тепла будут лишь усугубляться.

В наихудшем сценарии Midjourney мы увидим Лондон туманным и серым. Уже сегодня загрязнение и качество воздуха в столице Великобритании оставляет желать лучшего, а со временем все станет только хуже.

Впрочем, есть и оптимистичный сценарий. Если к середине столетия нам удастся достигнуть нулевого показателя, Лондон ждет гораздо более зеленое и яркое будущее.

[ + – ] Оптимистичный сценарий для Лондона Фото: USwitch / Midjourney

Нью-Йорк 2100

[ + – ] Пессимистичный сценарий для Нью-Йорка Фото: USwitch / Midjourney

Данные исследований показывают, что Нью-Йорк сильно загрязнен выбросами от ежедневных поездок на работу. Опираясь на данные ученых, нейросеть предполагает, что уже к 2100 году лиственный Центральный парк Нью-Йорка может оказаться в состоянии постоянной засухи.

В более оптимистичном сценарии, при условии достижения нулевого показателя, Центральный парк, да и весь Нью-Йорк в целом ждет гораздо более привлекательное будущее. Ученые отмечают, что городские зеленые насаждения играют важную роль в борьбе с высокими выбросами углерода, а потому так важно сохранить зеленые зоны.

[ + – ] Оптимистичный сценарий для Нью-Йорка Фото: USwitch / Midjourney

Торонто 2100

[ + – ] Пессимистичный сценарий для Торонто Фото: USwitch / Midjourney

Исследования показывают, что изменения климата в ближайшие годы сделает погоду в Торонто более жаркой, влажной и экстремальной в ближайшие годы. Если миру не удастся достигнуть нулевого показателя к середине столетия, ИИ предсказывает для Торонто весьма унылое будущее — из-за загрязнений существенно изменится горизонт города, а сам он станет темным и мрачным.

Однако надежда есть, если человечеству все же удастся сдержать глобальное потепление. Отметим, что еще в 2019 году городской совет Торонто поставил перед собой весьма амбициозную цель — достигнуть нулевого показателя уже к 2040 году, то есть на 10 лет раньше, чем вся планета.

[ + – ] Оптимистичный сценарий для Торонто Фото: USwitch / Midjourney

Ранее Фокус писал, что ледяной щит Гренландии растает несмотря ни на что — к 2100 году уровень воды в океане поднимется на 27 см.