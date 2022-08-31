Ледяной щит Гренландии растает несмотря ни на что: к 2100 году уровень моря поднимется на 27 см

Ученые считают такой вариант развития наиболее оптимистичным, менее оптимистичные прогнозы говорят о повышении уровня моря до 78 см.

В последние годы ученые дают все более мрачные прогнозы касательно изменениях климата и жизни человечества на планете. Исследователи уже объявили, что в перспективе всего двух десятилетий глобальная температура на планете может увеличиться на 1,5 градуса по Цельсию, если не снизить уровень выбросов углекислого газа, пишет Forbes.

Но это не единственный мрачный сценарий. Последние исследования показали, что арктические регионы нагреваются значительно быстрее других частей планеты, что ставит под угрозу ледяной щит Гренландии. Все эти факторы вместе могут привести к резким климатическим изменениям, которые грозят вымиранием океана и части континентов. Кроме того, на нас обрушится ряд инфекционных заболеваний, распространение которых облегчит потепление — из-за роста температуры они станут более опасными и будут быстрее распространяться.

В новом исследовании ученые из Геологической службы Дании и Гренландии изучили возможные сценарии для человечества в результате таяния льдов Гренландии. Исследователи нашли два пути дальнейшего развития планеты.

Первый сценарий, оптимистичный: человечество сможет сократить выбросы углекислого газа и Земля перестанет нагреваться. К концу столетия уровень моря поднимется на 27 сантиметров.

Второй сценарий, пессимистичный: мы не сможем сократить уровень выбросов, планета продолжит нагреваться, а лед в Гренландии начнет таять с рекордной скоростью, зафиксированной в 2012 году из-за особо жаркого климата. Тогда уровень моря может подняться на 78 сантиметров.

Отметим, что более ранние исследования, основанные на математических расчетах, предвещали менее печальные последствия для планеты. Тогда, по оценкам ученых, уровень моря к концу столетия мог подняться максимум на 12 сантиметров.

В новом же исследовании ученые использовали спутниковые снимки и наблюдения за таянием щита Гренландии толщиной более 1,5 километров. Ученые заметили, что защитный барьер тает намного быстрее, чем он может восполняться снегом.

Ученые также отмечают, что в исследовании были учтены лишь последствия таяния ледников Гренландии. В то же время нельзя забывать, что ледяной щит Антарктики также тает, что может усугубить ситуацию еще больше. Геологи предупреждают, что последствия такого повышения уровня моря несет серьезную опасность — под угрозой миллионы людей, живущих в прибрежных низинах.

Ранее Фокус писал, что к концу столетия температура на большей части Земли станет непригодной для жизни.