Крижаний щит Гренландії розтане попри все: до 2100 року рівень моря підніметься на 27 см

Учені вважають такий варіант розвитку найоптимістичнішим, менш оптимістичні прогнози говорять про підвищення рівня моря на 78 см.

В останні роки вчені дають усе похмуріші прогнози щодо змін клімату й життя людства на планеті. Дослідники вже оголосили, що в перспективі лише двох десятиліть глобальна температура на планеті може збільшитися на 1,5 градуса за Цельсієм, якщо не знизити рівень викидів вуглекислого газу, пише Forbes.

Але це не єдиний похмурий сценарій. Останні дослідження показали, що арктичні регіони нагріваються значно швидше за інші частини планети, що ставить під загрозу крижаний щит Гренландії. Всі ці чинники можуть призвести до різких кліматичних змін, які загрожують вимиранням океану та частини континентів. Крім того, на нас обрушиться низка інфекційних захворювань, поширення яких полегшить потепління — через зростання температури вони стануть небезпечнішими та швидше поширюватимуться.

У новому дослідженні вчені з Геологічної служби Данії та Гренландії вивчили можливі сценарії для людства внаслідок танення льодів Гренландії. Дослідники знайшли два шляхи подальшого розвитку планети.

Перший сценарій, оптимістичний: людство зможе скоротити викиди вуглекислого газу, і Земля перестане нагріватися. Наприкінці століття рівень моря підніметься на 27 сантиметрів.

Другий сценарій, песимістичний: ми не зможемо скоротити рівень викидів, планета продовжить нагріватися, а лід у Гренландії почне танути з рекордною швидкістю, зафіксованою у 2012 році через особливо спекотний клімат. Тоді рівень моря може піднятися на 78 сантиметрів.

Зазначимо, що раніше дослідження, засновані на математичних розрахунках, віщували менш сумні наслідки планети. Тоді, за оцінками вчених, рівень моря на кінець століття міг піднятися максимум на 12 сантиметрів.

У новому ж дослідженні вчені використали супутникові знімки та спостереження за таненням щита Гренландії завтовшки понад 1,5 кілометра. Вчені помітили, що захисний бар'єр тане набагато швидше, ніж може заповнюватися снігом.

Учені також зазначають, що в дослідженні врахували лише наслідки танення льодовиків Гренландії. Водночас не можна забувати, що крижаний щит Антарктики також тане, що може посилити ситуацію ще більше. Геологи попереджають, що наслідки такого підвищення рівня моря несе серйозну небезпеку — під загрозою мільйони людей, які мешкають у прибережних низинах.

Раніше Фокус писав, що до кінця століття температура на більшій частині Землі стане непридатною для життя.