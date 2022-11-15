Мордор на землі. ШІ показав, як можуть змінитись найбільші міста світу до 2100 року (фото)

Якщо кількість викидів не скоротиться, до кінця століття колись зелені міста виглядатимуть вельми апокаліптично.

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Останні десятиліття вчені постійно попереджають, що якщо не скоротити кількість викидів і не сповільнити глобальне потепління Землі, людство чекає зовсім не веселе майбутнє. Цього разу дослідники вирішили не лише розповісти, а й показати, як зміняться найбільші міста світу через зміну клімату, пише Express.

Експерти служби порівняння цін у галузі енергетики Uswitch доручили штучному інтелекту Midjourney уявити можливе майбутнє планети, ґрунтуючись на даних з останнього звіту Міжурядової групи щодо зміни клімату. Під час дослідження нейромережа намалювала два можливі сценарії для низки найбільших міст світу залежно від того, чи вдасться людству знизити кількість викидів, або ні.

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На жаль, у найгірших сценаріях Midjourney на нас чекає сильне забруднення повітря в Лондоні та Токіо, невгамовні пожежі в Лос-Анджелесі та найстрашніші повені в Амстердамі та Ріо-де-Жанейро.

Лондон 2100

[ + – ] Песимістичний сценарій для Лондона

Нинішнього літа в Британії стало значно спекотніше і посушливіше, а до 2050 року, згідно з прогнозами кліматологів, ситуація може лише посилитися — посуха в Лондоні зросте на п'яту частину, а середня температура влітку підвищиться на 3 °C. Зазначимо, що цього року температура в Лондоні перевищила 41°C, і дослідники вважають, що далі хвилі тепла лише посилюватимуться.

У найгіршому сценарії Midjourney ми побачимо Лондон туманним та сірим. Вже сьогодні забруднення та якість повітря у столиці Великобританії залишає бажати кращого, а згодом усе стане лише гіршим.

Втім, є оптимістичний сценарій. Якщо до середини століття нам вдасться досягти нульового показника, Лондон чекає набагато зеленіше та яскравіше майбутнє.

[ + – ] Оптимістичний сценарій для Лондона Фото: Лондон

Нью-Йорк 2100

[ + – ] Песимістичний сценарій для Нью-Йорка Фото: Нью-Йорк

Дані досліджень показують, що Нью-Йорк забруднений викидами від щоденних поїздок на роботу. Спираючись на дані вчених, нейромережа передбачає, що вже до 2100 листяний Центральний парк Нью-Йорка може опинитися в стані постійної посухи.

У більш оптимістичному сценарії, за умови досягнення нульового показника, Центральний парк, та й весь Нью-Йорк загалом чекає набагато привабливіше майбутнє. Вчені відзначають, що міські зелені насадження відіграють важливу роль у боротьбі з високими викидами вуглецю, а тому важливо зберегти зелені зони.

[ + – ] Оптимістичний сценарій для Нью-Йорка Фото: Нью-Йорк

Торонто 2100

[ + – ] Песимістичний сценарій для Торонто Фото: Торонто

Дослідження показують, що зміни клімату найближчими роками зроблять погоду в Торонто більш спекотною, вологою та екстремальною найближчими роками. Якщо світові не вдасться досягти нульового показника до середини століття, ШІ передбачає для Торонто дуже похмуре майбутнє — через забруднення істотно зміниться обрій міста, а сам він стане темним і похмурим.

Однак надія є, якщо людству все ж таки вдасться стримати глобальне потепління. Зазначимо, що ще у 2019 році міська рада Торонто поставила перед собою вельми амбітну мету — досягти нульового показника вже до 2040 року, тобто на 10 років раніше, ніж уся планета.

[ + – ] Оптимістичний сценарій для Торонто Фото: Торонто

Раніше Фокус писав, що крижаний щит Гренландії розтане попри все — до 2100 року рівень води в океані підніметься на 27 см.