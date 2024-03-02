Новый взгляд на старую проблему: предложен новый подход к лечению болезни Альцгеймера

Огромное количество исследований, ориентированных на определенную причину развития болезни Альцгеймера так и не принесли результатов, что вынудило ученых кардинально пересмотреть стратегию изучения заболевания.

В процессе поиска лекарства от болезни Альцгеймера ученые часто натыкаются на различные препятствия, а споры и дебаты вокруг их этих попыток часто омрачают прогресс. Недавно были подняты вопросы об основах многих подобных научных работ, в частности о роли белка мозга под названием бета-амилоид, который лежит в основе спорного препарата адуканумаба. Несмотря на значительные усилия, акцент на бета-амилоиде пока не привел к прорыву в лечении, что привело ученых к рассмотрению болезни под другим углом, пишет ScienceAlert.

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В Институте мозга имени Крембила в Торонто исследователи предложили новый подход к изучению болезни Альцгеймера: от болезни, сосредоточенной на мозге, к болезни, корни которой уходят в нашу иммунную систему. Команда ученых, опираясь на результаты трех десятилетий исследований, считает, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана не аномалиями мозга, а дисфункцией иммунной системы внутри него. Они предполагают, что бета-амилоид, вместо того чтобы быть вредным побочным продуктом, играет решающую роль в иммунном ответе мозга. Но проблема кроется в том, что он ошибочно поражает клетки мозга из-за их сходства с бактериальными клетками, что приводит к прогрессирующему снижению когнитивных способностей, характерному для болезни Альцгеймера.

Появление различных теорий подчеркивает настоятельную необходимость расширения нашего понимания природы этого заболевания Фото: Live Science

Эта аутоиммунная теория болезни Альцгеймера рассматривает заболевание как осечку иммунной системы мозга, открывая новые возможности для применения дополнительных методов лечения, помимо обычных лекарств, применяемых при других аутоиммунных заболеваниях. Сложность мозга и уникальная роль бета-амилоида в иммунной регуляции позволили предположить, что воздействие на другие иммунные пути может стать ключом к разработке эффективных лекарств, говорит Дональд Уивер, профессор химии и директор исследовательского института Крембила и приверженец данной теории. Этот взгляд не только бросает вызов устоявшимся парадигмам, но и дает надежду в области, отчаянно нуждающейся в инновациях и прогрессе.

В то время как мировое сообщество борется с обостряющимся кризисом болезни Альцгеймера, появление различных теорий подчеркивает настоятельную необходимость расширения нашего понимания природы этого заболевания. Будь то изучение роли митохондрий, инфекций или дисбаланса металлов, или же принятие идеи о том, что болезнь Альцгеймера — это аутоиммунное заболевание, поиск решений идет как никогда активно и это очень важно в текущей обстановке. С деменцией живут более 50 миллионов человек, и это оказывает огромное влияние как на отдельных людей и семьи, так и на общество, и системы здравоохранения. Поиск новых теорий, подходов и методов лечения — это не только научная задача, но и общественный долг, дающий проблеск надежды перед лицом сложнейшей проблемы для нуждающихся в ней людей, столкнувшихся с непреодолимым заболеванием.

Ранее Фокус писал о том, что особенный человек в нашей жизни может предотвратить деменцию. Как свидетельствуют результаты, речь не обязательно идет о браке или отношениях.

Также Фокус писал о необычных свойствах клеток, вызывающих у нас рак крови и одновременно защищающих нас от болезни Альцгеймера. Состояние крови, которое обычно считается опасным, неожиданно оказалось защитой от недуга, согласно новому исследованию.

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