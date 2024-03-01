"У нас перехватило дыхание": кусок металла оказался уникальным артефактом XVII века (фото)

Найденный предмет оказался частью доспеха с историческими корнями, что привезли первые европейские колонисты, прибывшие в середине 1600-х годов, чтобы основать одно из первых поселений на территории нынешних Соединенных Штатов.

В городе Сент-Мэрис, штат Мэриленд, США, во время исследования колониального форта археологи нашли особый артефакт. Их находка оказалась редким доспехом XVII века, известным как тассет, пишет Arkeonews.

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Когда археологи просеивали почву, из-под земли появился кусок металла, похожий на поднос из кафетерия. Настоящую суть артефакта обнаружили с помощью рентгеновского луча, который показал заклепки, расположенные в форме трех сердец.

Эта находка, откопанная в конце прошлого года, является второй найденной на этом месте, предыдущий артефакт обнаружили в конце 1640-х годов. Археолог Трэвис Парно выразил восхищение командой результатами рентгеновского исследования: "От рентгеновского снимка у нас перехватило дыхание".

Фото: Historic St. Mary’s Commission

Компоненты доспехов, подобные этому тассету, не являются обычными для мест XVII века, что делает находку еще более исключительной. Суровый климат Мэриленда, вероятно, заставил колонистов отказаться от такого защитного снаряжения из-за его душного и громоздкого характера.

Этот тассет, часть доспехов с историческими корнями, привезли первые европейские колонисты, прибывшие в середине 1600-х годов, чтобы основать одно из первых поселений на территории нынешних Соединенных Штатов. Исторический город Сент-Мэрис, место первого поселения в Мэриленде, служил столицей колонии в течение 60 лет, прежде чем в 1694 году был перенесен в Аннаполис.

Археологические исследования в Сент-Мэрис продолжаются уже в течение последних пятидесяти лет, с особым акцентом на поиск доказательств существования первоначального укрепленного поселка. Документация XVII века давала неоднозначные подсказки о местоположении форта, который исчез из исторических записей в 1642 году. Однако недавние раскопки, включая геофизические исследования и находки, такие как тассет, пролили свет на тайны этого места.

В конце прошлого года раскопали значительное сооружение с пристроенным подвалом. Она не была жильем, скорее всего складом и содержала артефакты, такие как части мушкета, свинцовая дробь и торговые бусины. Именно там и обнаружили редкий тассет, который дает представление о военном снаряжении ранних колонистов.

А потому этот неприметный кусок металла, который когда-то был частью доспехов колониста, теперь является свидетельством того, какие решения принимали первые поселенцы относительно своего военного снаряжения.

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