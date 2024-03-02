Жидкая сокровищница, о которой все забыли: мирнералы хотят добывать из пластовой воды

Пластовая вода традиционно считается побочным продуктом нефтегазовой промышленности, но ученые призвали пересмотреть ее роль в будущем добычи ценных ресурсов на Земле.

В самый разгар актуальных экологических проблем учеными был обнаружен неожиданный источник ценных минералов: пластовая вода, побочный продукт нефтегазовых операций. Новое исследование вновь привлекло внимание к этому забытому ресурсу, обнаружив, что он содержит богатый набор элементов из периодической таблицы, крайне необходимых для различных отраслей промышленности, пишет ScienceBlog.

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Пластовая вода — смесь, более соленая, чем морская вода, и насыщенная минералами, традиционно считающаяся отходами из-за высоких затрат, связанных с ее очисткой. Ежегодно нефтегазовая промышленность производит ошеломляющий объем такой воды. Работа доктора Хамидреза Самоуэй из Техасского университета A&M включает в себя каталогизацию ее содержимого и разработку метода эффективного извлечения ценных минералов, таких как литий, рубидий и цезий, а также более распространенных элементов, таких как натрий и калий. Этот процесс не только может сделать очистку воды финансово выгодной, но и превратить отходы производства в прибыльный источник важнейших ресурсов.

Метод, который исследует Самуэй, включает в себя ряд передовых технологий фильтрации, в том числе опреснение CO2, для избирательного извлечения этих минералов. Однако для воплощения этой идеи в жизнь необходимы значительные инвестиции и изменение взглядов как со стороны нефтегазовой отрасли, так и со стороны потенциальных государственных спонсоров, которые в настоящее время сосредоточены на более традиционных горнодобывающих предприятиях.

Исследование Самуэя представляет собой убедительный аргумент в пользу переоценки пластовой воды не как отходов, а как скрытой сокровищницы, которая может способствовать решению некоторых из наиболее серьезных экологических проблем и проблем нехватки ресурсов в мире. Извлекая ценные минералы и перерабатывая воду для полезного использования, этот инновационный подход может проложить путь к более устойчивому и экономически жизнеспособному будущему. По мере реализации проекта он обещает не только изменить отношение человечества к добываемой воде, но и предложить практические решения насущных глобальных проблем.

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