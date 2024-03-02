Особые качества, выделяющие умных людей: уровень интеллекта связали с определенной чертой

Ученые провели новое исследование, в ходе которого они выявили связь между определенной чертой характера человека и повышенными показателями интеллекта.

Исследование ученых выявило необычную связь между интеллектом и добротой, показав, как работает наш мозг, когда речь идет о социальном взаимодействии и какие черты выделяют умных людей. В ходе серии тестов, известных как задания на когнитивное размышление, учеными была поставлена цель понять, как интеллект влияет на нашу способность сотрудничать и быть добрыми по отношению к другим. Результаты показали, что люди с высоким уровнем интеллекта обладают особыми качествами, выделяющими их на фоне остальных, пишет PsyBlog.

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В ходе исследования сотни участников проверяли свою когнитивную рефлексию — тип интеллекта, который ставит под сомнение наши инстинктивные ответы в пользу более вдумчивых и точных ответов. С помощью заданий, требующих более глубокого мышления, таких как оценка времени, необходимого машинам для производства виджетов, или скорости роста кувшинок в озере, исследователи смогли измерить способность участников приостанавливаться и пересматривать свои первоначальные реакции. И, похоже, что эта способность размышлять и проявлять терпение играет важнейшую роль в развитии щедрости и сотрудничества между людьми, являясь отличительной чертой наличия продвинутого интеллекта.

Такое терпение позволяет людям более тщательно оценивать ситуацию и принимать решения, которые не только выгодны в долгосрочной перспективе, но и учитывают интересы других. Доктор Йоханнес Лохсе, ведущий исследователь, связывает это терпение с более высокой вероятностью сотрудничества, что подтверждается более ранними исследованиями, в которых терпение и самоконтроль коррелируют с более активным совместным поведением.

Эти выводы имеют далеко идущие последствия, поскольку позволяют предположить, что развитие когнитивной рефлексии и терпения у отдельных людей может способствовать развитию кооперативного и великодушного поведения в обществе и их интеллекта. Хотя исследование избегает чрезмерного преувеличения своих открытий, оно убедительно доказывает потенциальную пользу от дальнейшего развития этих когнитивных способностей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали как распознать необычно умных людей. Бытует мнение, что умных людей можно различить с первого же взгляда, но ученые пошли дальше и решили выделить четкие черты характера, которые присущи обладателям повышенного интеллекта.

Также Фокус писал о том, как определить обладателей "подвижного интеллекта". Подвижный интеллект довольно сильно отличается от своего более стандартного вида, и ученые выделили черты характера, по которым можно определить его носителей.