Шерлок из океана. Медузы помогут людям ловить преступников быстрее: потребуется 10 секунд

Исследователи использовали белок морских обитателей, чтобы быстрее обнаруживать отпечатки пальцев на месте преступления.

Ученые годами совершенствуют методы и технологии судебно-медицинской экспертизы, чтобы сделать ее более быстрой и эффективной. На этот раз исследователи обратились за помощью к морским обитателям, а именно медузам: белок этих животных позволил команде создать специальный спрей, который значительно ускоряет обнаружение отпечатков пальцев, пишет The Guardian.

Команда химиков из Университета Бата уверена, что новый спрей с красителем не только позволит обнаружить отпечатки пальцев всего за 10 секунд, но он также водорастворимый и имеет низкую токсичность.

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Отметим, что, как правило, судебно-медицинские эксперты используют либо токсичные порошки, способные повредить улики ДНК, либо нефтехимические растворители, наносящие вред окружающей среде. Впрочем, изготовление и продажа последних сегодня все больше ограничивается.

По словам соавтора исследования, химика, профессора Тони Джеймса, новые красители в спрее основаны на флуоресцентном соединении, известном как зеленый флуоресцентный белок (GFP). Ранее этот белок уже произвел революцию в способности ученых визуализировать биологические процессы в клетках и животных. Более того, красители биологически совместимы и не мешают последующему анализу ДНК отпечатков пальцев.

Профессор Джеймс также отмечает, что новая система имеет целый ряд преимуществ, она более безопасна, устойчива и работает быстрее, чем имеющиеся технологии. Команда также уверяет, что новый спрей в действительности можно будет использовать для снятия даже для снятия отпечатков пальцев недельной давности.

В ходе исследования ученые использовали два красителя разного цвета, LFP-Yellow и LFP-Red, которые связываются с химическими веществами, содержащимися в поте и жирах кожи. Таким образом молекулы красителя фиксируются на месте и излучают флуоресцентное свечение, которое эксперты могут заметить при синем цвете.

Профессор Джеймс также отмечает, что наличие сразу двух цветов означает, что спрей можно использовать на поверхностях разного цвета. Более того, в будущем команда также надеется производить больше цветов. Еще одним плюсом является мелкий распыл, предотвращающий брызги, которые могут повредить отпечатки, менее грязный, чем порошок, и быстро работает даже на шероховатых поверхностях, где отпечатки сложнее уловить, например, на кирпиче.

Отметим, в случаях, когда подозреваемый неизвестен, по отпечаткам пальцев по-прежнему приходится больше опознаний, чем по ДНК. Эксперты также отмечают, что процедура снятия отпечатков пальцев также является более быстрым и дешевым методом в сравнении с профилированием ДНК. В то же время правительства в последнее время все больше ограничивают использование растворителей, используемых в методах обнаружения отпечатков пальцев, которые также известны как "вечные химикаты".

Авторы исследования отмечают, что в своей работе они использовали белок, который естественным образом вырабатывается в североамериканской медузе Aequorea victoria, также известной как кристаллическая медуза. Эти животные излучают зеленое свечение и поглощают синий цвет.

Любопытно, что ученые до сих пор не поняли, зачем медузы используют флуоресценцию, однако уже смогли использовать ее в своих целях.

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