Руки выдадут все. Ученые научились определять пол по одному лишь запаху ладоней

Понюхав руку, можно с легкостью определить ваш биологический пол. Это исследование является важной вехой в криминалистике и ученые не собираются останавливаться на достигнутом.

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Исследователи из Международного университета Флориды (МУФ) недавно обнаружили, что по запаху руки человека можно определить его биологический пол. Это открытие может сыграть решающую роль в судебной экспертизе, особенно когда традиционные методы, такие как анализ ДНК и анализ отпечатков пальцев, оказываются неэффективными, пишет Technology Networks.

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Вам может стать интересно, как же ученые дошли до того, чтобы обнюхивать руки? В основе этого исследования лежит фундаментальный принцип криминалистики: когда мы прикасаемся к чему-либо, мы неизбежно оставляем что-то после себя. Это и отпечатки пальцев, и клетки кожи, и да, наши характерные запахи.

Собрав образцы запаха рук у 60 добровольцев, разделенных поровну на мужчин и женщин, исследовательская группа смогла изучить уникальные запаховые сигнатуры каждого из нас. В процессе исследования использовались стерильные марлевые подушечки для сбора запахов рук, которые затем анализировались с помощью стандартных криминалистических инструментов, включая так называемую газовую хроматографию/масс-спектрометрию.

По сути, команда охотилась за летучими органическими соединениями (ЛОС). Эти ЛОС составляют запаховый профиль человека. Используя специально разработанную программу анализа данных и модели машинного обучения под руководством человека, они смогли определить пол человека с потрясающей точностью — более 96% времени.

Хотя полицейские собаки часто используются для определения запаха человека в расследованиях, данное исследование является одним из первых, в котором используются лабораторные методы для точного определения биологического пола человека на основе одного лишь запаха. Это исследование может не только укрепить существующие методы обнаружения, но и открыть совершенно новые пути для расследования.

Интересно, что это исследование важно не только для раскрытия преступлений, которые, по данным ФБР, совершаются мужчинами в 72% случаев, а женщинами — в 28%. Возможность определения пола по запаху рук может иметь потенциальное применение и за пределами криминалистики, хотя эти возможности пока остаются практически неизученными.

Это исследование является важной вехой, но команда из МУФ не собирается останавливаться на достигнутом. Они намерены расширять границы криминалистики и исследовать новые практические методы для более эффективного свершения правосудия.

Результат исследования позволяет предположить, что наши руки могут рассказать о нас больше, чем мы думали. От поддержки судебно-медицинских расследований до потенциального открытия дверей в других областях — скромный запах руки может стать переломным моментом в игре, которую мы только начинаем понимать.

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