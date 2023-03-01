Предсказание конца жизни. Ученые нашли способ определять примерную дату смерти больных раком легких

Ученые разработали модель предсказания времени смерти от рака, что поможет семьям лучше подготовиться и поддержать больного в его последние дни жизни.

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Исследование, проведенное с участием ученых Ливерпульского университета, показало, что у пациентов с раком легких можно точно предсказать риск смерти в течение последних четырех недель жизни. Анализируя мочу пациентов, можно точно определить вероятность их смерти, что позволяет им и их семьям лучше подготовиться к концу жизни и дает врачам больше информации для информирования их о планах лечения. Этот метод также может позволить своевременно прекратить потенциально инвазивные тесты и методы лечения и перейти к мирной паллиативной помощи, пишет Technology Networks.

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Исследователи рассказали, как метаболические изменения, происходящие в течение 30 дней до смерти пациента, могут быть измерены для прогнозирования даты смерти, причем точность возрастает по мере приближения времени смерти.

Соавтор профессор Крис Проберт, консультант-гастроэнтеролог Королевской университетской больницы Ливерпуля и профессор гастроэнтерологии Ливерпульского университета, сказал: "Почти 10 миллионов человек во всем мире умерли от рака в 2020 году, и причиной этого стал рак легких с самой высокой смертностью, на него приходится 1,8 млн смертей. Предсказать, когда пациенты с запущенным раком могут умереть, сложно, и нет точного теста, чтобы определить это. Однако раннее распознавание того, что человек может умереть, является центральным элементом всех приоритетов, направленных на улучшение опыта ухода за людьми в последние дни и часы их жизни."

Это первое исследование, в котором используется метаболомический подход для изучения процесса смерти в последние недели жизни. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что существуют специфические метаболические изменения, связанные с процессом смерти при раке. Существуют общие биомаркеры, которые были идентифицированы у пациентов, умирающих от рака, и исследователи специально определили изменения в летучих органических соединениях. Они проанализировали мочу 144 пациентов с раком легких в последние несколько недель жизни с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии и выявили четкие метаболические изменения, связанные с окончанием жизни.

Было показано, что 37 летучих органических соединений изменились до такой степени, что можно было сделать важные прогнозы смерти, разделив пациентов на группы с низким, средним и высоким риском смерти. Было показано, что результаты в течение 30 дней имеют "очень весомые" значения вероятности.

Соавтор доктор Симус Койл, консультант по паллиативной медицине в Онкологическом центре Клаттербриджа, почетный старший клинический лектор Ливерпульского университета и руководитель подспециализации рака по исследованиям в области паллиативной помощи в Сети клинических исследований: "Изучая летучие органические соединения в моче, мы создали модель, позволяющую с высокой вероятностью прогнозировать, когда эти пациенты умрут".

Он также добавил, что знание того, когда пациент, скорее всего, умрет, является началом хорошей помощи в конце жизни и позволяет семьям и пациентам более точно планировать и поддерживать своих близких в процессе смерти. "Это также лучше информирует клиницистов, чтобы они могли принимать более правильные решения о вероятном успехе лечении пациента", — подытожил он.

Исследователи предполагают, что это можно использовать в качестве инструмента для информирования клиницистов, когда они делают прогнозы конца жизни для пациента, страдающего неизлечимым раком легких.

Сеть клинических исследований на Северо-Западном побережье предоставила персонал и ресурсы для проведения этого исследования. Клинический директор сети, профессор Энитан Кэррол, сказал: "Уход из жизни близкого человека — это очень тяжелое время для семей и тех, кто за ними ухаживает. Это исследование имеет фундаментальное значение, помогая клиницистам поддерживать людей и их семьи в последние несколько дней их жизни. Мы благодарны всем исследователям, пациентам и членам их семей, которые приняли участие в том, чтобы сделать это возможным. Мы очень гордимся тем, что исследования в области паллиативной помощи в нашем регионе оказывают глобальное влияние".

Метаболические изменения, выявленные командой, специфичны для неизлечимого рака легких, и команда надеется, что будущие исследования других неизлечимых видов рака или даже пациентов в отделениях интенсивной терапии выявят изменения биомаркеров и помогут сделать прогнозы. Команда уже проводит дальнейшие исследования для проверки своей модели.

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