Ключевой биологический винтик. Ученые раскрыли еще одну удивительную функцию теломер

Теперь исследователи предполагают, что это поможет следить за биологическим возрастом, а также предупредит о развитии рака или воспаления.

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О существовании теломер нам известно уже более 80 лет, однако эти крохотные защитные структуры на концах хромосом не перестают удивлять ученых, открывая все новые и новые тайны, в том числе и возможность выполнять удивительные функции, которую только что обнаружили ученые, пишет Science Alert.

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что эти ключевые "биологические" винтики способны производить белки, что раньше исследователи считали невозможным из-за простоты теломер. Отметим, что пока до конца не ясно, на что способны эти белки, но сам факт их существования играет большое значение.

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Известно, что теломеры несут нашу генетическую информацию и играют решающую роль в нашем организме. С возрастом их защитные функции ослабевают, что приводит к повреждению и смерти клеток. Теперь исследователи обнаружили, что эти жизненно важные структуры работают вовсе не так, как мы считали последнее более 80 лет, и это открывает всевозможные потенциальные возможности.

Данное открытие было сделано благодаря идентификации молекулы РНК, связанной с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Ученые обнаружили, что эта РНК помогает производить белки, которые управляют функциями организма и чрезвычайно похожа на ту, которую вырабатывают теломеры.

В результате ученые предположили, что в теломерной молекуле РНК и молекуле РНК, связанной с БАС, может действовать один и тот же механизм производства белка. По словам молекулярного биолога из Университета Северной Каролины в Сапеп-Хилл Джека Гриффита, им с коллегами удалось совместить наблюдения из двух очень удаленных друг от друга областей. И, похоже, оно того стоило.

Теперь исследователи считают, что понимание того, что теломеры кодируют два новых сигнальных белка, в дальнейшем изменит наше понимание возникновения и лечения рака, старения, а также того, как клетки взаимодействуют с другими клетками.

Команда использовала экспериментальную установку и смогла показать, что теломерная ДНК инструктирует клетки производить два сигнальных белка:

VR (валин-аргинин);

GL (глицин-лейцин).

А сами эти белки способны передавать сообщения о биологических функциях, влияющих на наше самочувствие. Ученые продолжили исследования и обнаружили, что более высокие уровни VR обнаруживаются в некоторых раковых клетках организма, а также в клетках людей с заболеваниями, связанными с дефективными теломерами, например воспалительное заболевание кишечника.

Теперь исследователи считают, что разработка тестов крови на основе знаний об эх двух белках в дальнейшем может предупредить нас о развитии рака или каких-либо воспалений.

Ранее Фокус писал о том, что новый анализ крови способен точно предсказать болезнь Альцгеймера.