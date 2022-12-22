За годы до первых симптом. Новый анализ крови способен точно предсказать болезнь Альцгеймера

Исследователи полагают, что новый анализ способен обнаружить скрытый токсин еще до проявления первых симптом потери памяти или спутанности сознания.

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Десятилетиями ученые пытаются найти лекарство или хотя бы понять, что вызывает болезнь Альцгеймера — увы, пока тщетно. Однако в новом исследовании ученые, похоже, нашли способ распознать болезнь задолго до того, как проявятся первые симптомы, пишет Science Alert.

Исследователи полагают, что исследование еще нуждается в тестировании и масштабировании, однако, если это сработает, новый тест позволит значительно ускорить диагностику и даст миллионам пациентов в разных уголков мира доступ к необходимому лечению за долго до того, как болезнь начнет прогрессировать.

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Новый анализ крови был разработан группой исследователей из Вашингтонского университета (UW). По сути он направлен на поиск предшественника в крови, который способен вызвать неравномерное свертывание и слипание белков в головном мозге, что в конечном итоге приведет к образованию бляшек бета-амилоида (Aβ).

Амилоидные бляшки являются известными признаками болезни Альцгеймера, однако ученые все еще не уверенны, какую роль они играют в снижении когнитивных функций. Исторически они считались ранними триггерами дисфункции и потери нейронов, что в итоге приводило к снижению когнитивных функций.

Однако недавнее исследование показало, что внеклеточные бляшки Aβ в головном мозге не обязательно токсичны сами по себе. Однако они могут возникать из-за печально известных молекулярных токсинов, которые трудно обнаружить. По сути эти токсины можно назвать функциональными версиями бляшек бета-амилоида, обнаруженными внутри клеток — "токсичные олигомеры Aβ". Некоторые ученые предполагают, что именно они способны незаметно повреждать нейроны издалека, тем самым предрасполагая клетки к образованию внеклеточных бляшек и скоплений. Впрочем, как именно происходит ученые все еще пытаются разгадать.

Однако именно эта гипотеза и вдохновила ученых из Вашингтонского университета — они приняли решение провести суперточный анализ связывания растворимых олигомеров (SOBA).

На первом этапе исследования ученые протестировали SOBA на плазме крови более 300 реципиентов. У части участников исследования были выявлены легкие нарушения когнитивных функций или болезнь Альцгеймера, остальные — были здоровы.

На втором этапе ученые измерили токсичные олигомеры в плазме крови и отобрали чуть более полусотни участников с болезнью Альцгеймера — у всех у них болезнь была подтверждена посмертно. Кроме того, анализ SOBA выявил олигомеры в образцах плазмы крови 11 человек из контрольной группы. У всех из них в последствии были диагностированы легкие когнитивные нарушения или болезнь Альцгеймера.

По словам автора исследования биоинженера Валери Даггетт, им с коллегами по сути удалось разработать уникальный анализ крови, который способен предсказать развитие болезни Альцгеймера задолго до появления первых симптом.

К слову, исследователи полагают, что неправильно свернутые белки также могут стать отличными маркерами для прогнозирования развития других болезней, например, болезнь Паркинсона, диабет второго типа или деменции. Ученые полагают, что в дальнейшем SOBA позволит помочь множеству пациентов диагностировать болезни на ранних стадиях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли новое подтверждение основной причины возникновения болезни Альцгемера — исследователи вернулись к амилоидным бляшкам.