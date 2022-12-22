За роки до перших симптомів. Новий аналіз крові здатний точно передбачити хворобу Альцгеймера

Дослідники вважають, що новий аналіз здатний виявити прихований токсин ще до прояви перших симптомів втрати пам'яті або сплутаності свідомості.

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Десятиліттями вчені намагаються знайти ліки або хоча б зрозуміти, що викликає хворобу Альцгеймера — на жаль, поки що марно. Однак у новому дослідженні вчені, схоже, знайшли спосіб розпізнати хворобу задовго до того, як проявляться перші симптоми, пише Science Alert.

Дослідники вважають, що дослідження ще потребує тестування і масштабування, проте, якщо це спрацює, новий тест дозволить значно прискорити діагностику та дасть мільйонам пацієнтів у різних куточках світу доступ до необхідного лікування задовго до того, як хвороба почне прогресувати.

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Новий аналіз крові було розроблено групою дослідників із Вашингтонського університету (UW). По суті, він спрямований на пошук попередника в крові, який здатний викликати нерівномірне згортання та злипання білків у головному мозку, що в кінцевому підсумку призведе до утворення бляшок бета-амілоїду (Aβ).

Амілоїдні бляшки є відомими ознаками хвороби Альцгеймера, проте вчені досі не впевнені, яку роль вони відіграють у зниженні когнітивних функцій. Історично вони вважалися ранніми тригерами дисфункції та втрати нейронів, що зрештою призводило до зниження когнітивних функцій.

Однак нещодавнє дослідження показало, що позаклітинні бляшки Aβ у головному мозку не обов'язково токсичні власними силами. Однак вони можуть виникати через сумнозвісні молекулярні токсини, які важко виявити. Насправді ці токсини можна назвати функціональними версіями бляшок бета-амілоїду, виявленими всередині клітин — "токсичні олігомери Aβ". Деякі вчені припускають, що вони здатні непомітно пошкоджувати нейрони здалеку, цим привертаючи клітини до утворення позаклітинних бляшок і скупчень. Втім, як саме відбувається вчені, все ще намагаються розгадати.

Однак саме ця гіпотеза і надихнула вчених із Вашингтонського університету — вони вирішили провести суперточний аналіз зв'язування розчинних олігомерів (SOBA).

На першому етапі дослідження вчені протестували SOBA на плазмі понад 300 реципієнтів. Частина учасників дослідження виявила легкі порушення когнітивних функцій або хворобу Альцгеймера, решта — були здорові.

На другому етапі вчені виміряли токсичні олігомери в плазмі крові та відібрали трохи більше півсотні учасників із хворобою Альцгеймера — у всіх у них хвороба була підтверджена посмертно. Крім того, аналіз SOBA виявив олігомери у зразках плазми крові 11 осіб із контрольної групи. У всіх із них були діагностовані легкі когнітивні порушення або хвороба Альцгеймера.

За словами автора дослідження біоінженера Валері Даггетт, їм із колегами по суті вдалося розробити унікальний аналіз крові, який здатний передбачити розвиток хвороби Альцгеймера задовго до появи перших симптомів.

До речі, дослідники вважають, що неправильно згорнуті білки можуть стати відмінними маркерами для прогнозування розвитку інших хвороб, наприклад, хвороба Паркінсона, діабет другого типу або деменції. Учені вважають, що надалі SOBA дозволить допомогти множині пацієнтів діагностувати хвороби на ранніх стадіях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли нове підтвердження основної причини виникнення хвороби Альцгемера — дослідники повернулися до бляшок амілоїдів.