Ключовий біологічний гвинтик. Вчені розкрили ще одну дивовижну функцію теломер

Тепер дослідники припускають, що це допоможе стежити за біологічним віком, а також попередить про рак або запалення.

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Про існування теломер нам відомо вже понад 80 років, проте ці крихітні захисні структури на кінцях хромосом не перестають дивувати вчених, відкриваючи нові й нові таємниці, зокрема і можливість виконувати дивовижні функції, яку щойно виявили вчені, пише Science Alert.

Під час нового дослідження вчені виявили, що ці ключові "біологічні" гвинтики здатні виробляти білки, що раніше дослідники вважали за неможливе через простоту теломер. Зазначимо, що доки незрозуміло, на що здатні ці білки, але сам факт існування грає велике значення.

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Відомо, що теломери несуть нашу генетичну інформацію і грають вирішальну роль у нашому організмі. З віком їх захисні функції слабшають, що призводить до пошкодження та смерті клітин. Тепер дослідники виявили, що ці життєво важливі структури працюють зовсім не так, як ми вважали останніх 80 років, і це відкриває різні потенційні можливості.

Дане відкриття було зроблено завдяки ідентифікації молекули РНК, пов'язаної з бічним склерозом аміотрофічним (БАС). Вчені виявили, що ця РНК допомагає виробляти білки, які керують функціями організму яка надзвичайно схожа на ту, яку виробляють теломери.

В результаті вчені припустили, що в тіломірної молекули РНК і молекули РНК, пов'язаної з БАС, може діяти той самий механізм виробництва білка. За словами молекулярного біолога з Університету Північної Кароліни в Сапеп-Хілл Джека Гріффіта, їм із колегами вдалося поєднати спостереження із двох дуже віддалених один від одного областей. І, схоже, воно того варте.

Тепер дослідники вважають, що розуміння того, що теломери кодують два нові сигнальні білки, надалі змінить наше розуміння виникнення та лікування раку, старіння, а також того, як клітини взаємодіють з іншими клітинами.

Команда використовувала експериментальну установку і змогла показати, що теломірна ДНК інструктує клітини виробляти два сигнальні білки:

VR (валін-аргінін);

GL (гліцин-лейцин).

А самі ці білки здатні передавати повідомлення про біологічні функції, що впливають на наше самопочуття. Вчені продовжили дослідження і виявили, що більш високі рівні VR виявляються в деяких ракових клітинах організму, а також у клітинах людей із захворюваннями, пов'язаними з дефективними теломерами, наприклад, запальне захворювання кишечника.

Тепер дослідники вважають, що розробка тестів крові на основі знань про ці два білки надалі може попередити нас про розвиток раку або будь-яких запалень.

Раніше Фокус писав про те, що новий аналіз крові здатний точно передбачити хворобу Альцгеймера.