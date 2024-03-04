Нужно ли выгуливать кошек: ответ экспертов оказался неожиданным

Исследователи говорят, что кошкам также необходимы прогулки, но они будут отличаться от выгула собак.

Кошек не нужно выгуливать по несколько раз на день как собак, но это не значит, что животным вообще не нужно выходить на улицу, пишет Inverse.

Эксперты говорят, что кошки могут научиться выходить на улицу на поводке даже в зрелом возрасте, и такая практика может иметь преимущества для благополучия животного.

Выгул кошек не подразумевает долгие пешие прогулки, как в случае с собаками. Для кошки время, проведенное на свежем воздухе, является скорее умственным, чем физическим упражнением.

"Выгул кошки – это не прогулка с собакой. Вам не нужно проходить большие расстояния, чтобы животное осталось довольным прогулкой", — говорит консультант по поведению кошек из Сакраменто Микель Дельгадо.

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В исследовании, опубликованном в Журнале Американской ветеринарной медицинской ассоциации, говорится, что кошкам необходимо получать умственную и физическую стимуляцию. Также было обнаружено, что однообразна окружающая среда вызывает стресс у кошек. Последствиями такого стресса может быть рвота, понос и мочеиспускание за пределами лотка.

Кошки, которые лишены активности, могут скучать и тревожиться, что в свою очередь, приводит к капризному поведению и саморазрушительным привычкам, например, чрезмерному вылизыванию.

"Если же вы все же решите вывести свою кошку на прогулку, то наличие шлейки не обсуждается", — подчеркивает Дельгадо.

По ее словам, шлейки для кошек будут намного удобнее, чем ошейники, которые небезопасны и неудобны для котят. Большинство кошек, включая пожилых, можно приучить пользоваться шлейкой.

Как известно, кошки легко пугаются и убегают при первой же угрозе. Открытое пространство, которое находится вдали от привычного окружения, повышает шансы того, что кошка может убежать. Поэтому эксперты предлагают выгуливать животных поближе к дому.

"Мы знаем, что потерявшиеся кошки находятся в гораздо большей безопасности, когда убегают рядом с домом", — говорит эксперт.

Когда же кошка освоится на улице, необходимо позволить ей руководить процессом.

"Вы не можете просто надеть шлейку на кошку и ожидать, что ей это понравится или она поймет, что это связано с выходом на улицу", — отмечает Дельгадо.

Эксперт рекомендует начать с того, чтобы просто накинуть шлейку на тело кошки и сразу же дать лакомство. Как только животное перестанет беспокоиться по поводу постороннего объекта, а это может занять несколько дней, застегните ремни и прикрепите поводок, не сильно его натягивая. Все шаги в этом процессе должны сопровождаться похвалой и угощениями.

Существует вероятность того, что ваша кошка может оказаться абсолютно не приспособленной к выгулу. Например, животное может оказаться слишком пугливой для внешнего мира.

"Если ваша кошка одна из тех, кто прячется под кровать, когда к вам приходят гости, тогда выгул такого животного может быть не лучшей идеей", — говорит эксперт.

Но даже в таком случае есть способы расширить мир кошки. К примеру, кошачьи патио, которые устанавливаются на окна и обтягиваются сеткой, чтобы животное могло дышать свежим воздухом и наблюдать за миром вокруг. Также существуют коляски для кошек, в которых их можно вывозить на улицу с наименьшим риском того, что животное убежит.

Напомним, ученые рассказали, как рассчитать, сколько лет вашей кошке на самом деле. Исследователи создали "калькулятор", позволяющий определить реальный возраст питомца.