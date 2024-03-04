Небо в глазури. Как и почему на Земле образуются редкие перламутровые облака

Исследователи рассказали, как образуется это редкое зрелище и почему эти облака буквально переливаются разными цветами.

Перламутровые облака, также известные как ледяные полярные стратосферные облака, представляют собой редкий тип облаков, образующихся лишь в очень холодных условиях и на больших высотах, пишет Space.

Данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) свидетельствуют о том, что эти облака известны своими переливающимися цветами, возникающими, когда солнечный свет взаимодействует с крошечными кристаллами льда, из которых они состоят.

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Облака такого типа встречаются зимой в высоких широтах, в том числе в Арктике, Шотландии, Скандинавии и Аляске. Порой их также можно встретить и в других районах, например: в районах Северной Европы. Но наиболее распространенными перламутровые облака являются в Антарктиде. Некоторые из них представляют собой волновые облака, образующиеся вблизи горных хребтов, в то же время они настолько яркие и необычные, что порой их путают с северным сиянием.

Как формируются перламутровые облака?

Для их образования воздух должен быть холоднее, чем -85 градусов по Цельсию. В отличие от большинства облаков, которые образуются в первом слое атмосферы Земли, перламутровые облака образуются в стратосфере, втором слое атмосферы Земли.

В этих условиях вся влага в воздухе превращается в переохлажденную жидкость и кристаллы льда. Ученые отмечают, что кристаллы льда, из которых и состоят облака, имеют диаметр всего 10 микрометров — по сути, они тоньше, чем ширина человеческого волоса.

Почему облака переливаются?

По данным Метеорологического бюро Великобритании, в течение дня перламутровые облака не окрашены и походи на перистые облака. Однако ближе к закату они начинают приобретать характерный отлив. Ученые считают, что постоянно меняющиеся цвета вызваны процессом, известным как дифракция: когда солнечный свет попадает на крошечные кристаллы льда, из которых и состоят облака, он рассеивается в разных направлениях, создавая впечатление множества цветов.

Исследователи также считают, что лучшим временем для наблюдения перламутровых облаков является часы перед рассветом и после заката, когда солнце находится значительно ниже горизонта.

Опасны ли перламутровые облака?

Исследователи отмечают, перламутровые облака не представляют прямой угрозы для человека, однако они усиливают разрушение озонового слоя Земли — части атмосферы, защищающей нас от ультрафиолетового излучения Солнца.

Предполагается, что в кристаллах льда содержатся такие химические вещества, как хлор и бром — они вступают в реакцию с разрушающими озон веществами в атмосфере, тем самым ускоряя его разрушение.

Отметим, что сегодня разрушение озонового слоя Земли является менее заметной проблемой, чем несколько десятилетий назад, однако воздействие этих химикатов, как полагают ученые, будет влиять на озоновый слой еще от 50 до 100 лет.

Ранее Фокус писал о том, что над Шотландией засняли потрясающие "перламутровые" облака.