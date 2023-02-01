Феи рассыпали волшебную пыль. Над Шотландией засняли потрясающие "перламутровые" облака (фото)

Как правило, они появляются над полярными регионами, но в этот раз облака цвета радуги "ослепили" небо над тремя шотландскими регионами.

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Потрясающие "перламутровые" облака выглядят очаровательно, однако часто их принимают за северное сияние, а порой и вовсе за НЛО. Однако в этих удивительных облаках цвета радуги вовсе не являются чем-то сверхъестественным, пишет Daily Mail.

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Как правило, эти удивительные объекты появляются в небе над полярными регионами, в том числе Антарктиде, Арктике, Скандинавии, Канаде и России. В Шотландии они являются редкостью, впрочем не так давно их заметили в небе жители сразу трех областей Шотландии — Абердиншира, Хайлендса и Морей.

Отметим, что появление разноцветных исков на небе привлекло внимание не только местных жителей, но и наблюдателей за погодой. Некоторые из них в своих программах отметили фантастические перламутровые облака, тогда как другие описали произошедшее, как нечто "странное в небе".

[ + – ] Перламутровые облака появились в трех областях Шотландии Фото: grahamr27165817/Twitter

Физик из Ланкастерского университета Натан Кейс вызвался объяснить, что такое эти перламутровые облака и как они появляются. Официально их называют полярными стратосферными облаками и их уникальность заключается в том, что они образуются намного выше, чем обычные облака, и в более холодных условиях.

Физик отмечает, что подобные радужные облака образуются в стратосфере лишь тогда, когда температура в стратосфере достигает отметки ниже -78°C. Подобные условия непременно превращают любую влагу в воздухе в переохлажденную жидкость и кристаллы льда.

Исследователь также отмечает, что столь удивительное явление как перламутровые облака можно встретить лишь зимой в высоких широтах — все дело в том, что им необходимы определенные условия. Любопытно, что обычные облака формируются в самом нижнем слое атмосферы Земли — в тропосфере, тогда как перламутровые "создаются" лишь в следующем слое — стратосфере.

[ + – ] Перламутровые облака - редкость для Шотландии Фото: fifi77/Twitter

Как правило, температура над Шотландией не столь низкая, чтобы появление перламутровых облаков стало возможным, однако они появляются здесь, когда холодный воздух, который циркулирует вокруг полярных областей в стратосфере, смещается и временно зависает в небе над Великобританией.

Еще одним любопытным фактом является то, что частицы льда, которые и образуют перламутровые облака, намного меньше тех, которые, как правило, образуют обычные облака. Из-за своего размера они иначе рассеивают свет, в результате чего облака и приобретают свой уникальный характерный вид. Перед восходом и после захода солнца, облака подсвечиваются снизу и будто переливаются "жемчужными" цветами.

Ранее Фокус писал о том, как появилось розовое облако "НЛО" и почему его фото завирусилось.