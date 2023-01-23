Шар из "сладкой ваты". Как появилось розовое облако "НЛО" и почему его фото завирусилось (фото)

Странное облако появилось над провинцией Бурса в Турции и взволновало общественность.

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19 января 2023 года над провинцией Бурса в Турции в небе появилось нечто необычное — розовое облако, напоминающее "НЛО" зависло в небесах, пишет Forbes.

Фото необычного облака тут же облетели социальные сети — многие утверждали, что на самом деле они поддельные, но атмосферный ученый считает, что это облако из "сладкой ваты" в виде летающей тарелки вполне себе настоящее.

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Доктора Джорджа Маршалла Шепарда, который является ведущим международным экспертом в области погоды и климата, а также директором Программы атмосферных наук Университета Джорджии попросили объяснить, что это за странное розовое облако и как оно появилось.

По словам Шепарда, он не знал, что фото завирусилось, пока его не отметили в одном из постов в Твиттере с просьбой объяснить это странное явление. Когда он взглянул на картинку, то сразу понял, что перед ним явный пример линзообразного облака. Согласно данным NASA, подобная форма возникает, когда "сильные ветры дуют по сложной местности и заставляют водяной пар в воздушной массе попеременно сжиматься и разжиматься". В результате облака конденсируются в формы, которые примерно напоминают рельеф под ними.

[ + – ] Как образуются линзовидные облака Фото: NWS Website

По информации Глоссария Американского метеорологического общества (AMS), для обозначения линзовидных облаков используют технический термин "lenticularis". Фактически он означает разновидность облаков, элементы которого имеют относительно изолированную форму, напоминающие гладкую линзу или миндаль. Также для этого вида облаков характерны четкие очертания и цвет, отображаемый радужными облаками — иризация.

По словам Шепарда, необычный цвет облака легко объяснить тем, что облачные капли и частицы льда заставляют свет распространяться и искривляться при прохождении через узкую часть или один из краев облака — в результате возникают яркие цвета.

Ученый отмечает, что вирусные фото розового "НЛО" облака из Турции, по-видимому, были сделаны на восходе солнца или около того, именно этим, вероятно, и объясняется столько необычный насыщенный свет.

Шепард объясняет, что во время восхода или заката солнце находится над горизонтом — свет проходить через большую часть атмосферы, что приводит к рассеиванию более коротких волн света, например, синего и фиолетового. А это, в свою очередь, позволяет цветам с большей длиной волны, например, желтому, оранжевому и красному, быть более заметными. При этом, если воздух запылен или загрязнен, то цвета, вполне вероятно, станут еще более яркими.

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