Куля із "солодкої вати". Як з'явилася рожева хмара "НЛО", і чому її фото завірусилося (фото)

Дивна хмара з'явилася над провінцією Бурса в Туреччині та схвилювала громадськість.

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19 січня 2023 року над провінцією Бурса в Туреччині в небі з'явилася щось незвичайне — рожева хмара, що нагадує "НЛО", зависла в небесах, пише Forbes.

Фото незвичайної хмари відразу облетіли соціальні мережі — багато хто стверджував, що насправді вони підроблені, але атмосферний учений вважає, що ця хмара з "солодкої вати" у вигляді летючої тарілки цілком собі справжня.

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Доктора Джорджа Маршалла Шепарда, який є провідним міжнародним експертом у галузі погоди й клімату, а також директора Програми атмосферних наук Університету Джорджії, попросили пояснити, що це за дивна рожева хмара та як вона з'явилася.

За словами Шепарда, він не знав, що фото завірусилося, поки його не відмітили в одному з постів у "Твіттері" з проханням пояснити це дивне явище. Коли він глянув на картинку, то відразу зрозумів, що перед ним явний приклад лінзоподібної хмари. За даними NASA, подібна форма виникає, коли "сильні вітри дмуть по складній місцевісті й змушують водяну пару в повітряній масі поперемінно стискатися та розтискатися". У результаті хмари конденсуються у форми, що приблизно нагадують рельєф під ними.

[ + – ] Як утворюються лінзовідні хмари Фото: NWS Website

За інформацією Глосарія Американського метеорологічного товариства (AMS), для позначення лінзових хмар використовують технічний термін lenticularis. Фактично він означає різновид хмар, елементи якого мають відносно ізольовану форму, що нагадують гладку лінзу або мигдаль. Також для цього виду хмар характерні чіткі контури та колір, що відображається райдужними хмарами — іризація.

За словами Шепарда, незвичайний колір хмари легко пояснити тим, що хмарні краплі та частинки льоду змушують світло поширюватися та викривлятися при проходженні через вузьку частину або один із країв хмари — у результаті виникають яскраві кольори.

Учений зазначає, що вірусні фото рожевої "НЛО" хмари з Туреччини, мабуть, були зроблені на сході сонця або близько до того, саме цим, мабуть, і пояснюється стільки незвичайне насичене світло.

Шепард пояснює, що під час сходу або заходу сонця розташоване над горизонтом — світло проходить через більшу частину атмосфери, що призводить до розсіювання коротших хвиль світла, наприклад, синього та фіолетового. А це, зі свого боку, дозволяє кольорам із більшою довжиною хвилі, наприклад, жовтому, помаранчевому та червоному, бути помітнішими. Водночас, якщо повітря запилене або забруднене, то кольори, цілком імовірно, стануть ще яскравішими.

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