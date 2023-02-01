Феї розсипали чарівний пил. Над Шотландією зняли чудові "перламутрові" хмари (фото)

Як правило, вони з'являються над полярними регіонами, але цього разу хмари кольору веселки засліпили небо над трьома шотландськими регіонами.

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Приголомшливі "перламутрові" хмари мають чарівний вигляд, проте часто їх сприймають як північне сяйво, а часом і зовсім за НЛО. Однак ці дивовижні хмари кольору веселки зовсім не є надприродними, пише Daily Mail.

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Як правило, ці дивовижні об'єкти з'являються в небі над полярними регіонами, у тому числі Антарктиді, Арктиці, Скандинавії, Канаді та Росії. У Шотландії вони є рідкістю, проте нещодавно їх помітили в небі жителі одразу трьох областей Шотландії — Абердіншира, Гайлендса та Морей.

Зауважимо, що поява різнокольорових хмар на небі привернула увагу не лише місцевих мешканців, а й спостерігачів за погодою. Деякі з них у своїх програмах відзначили фантастичні перламутрові хмари, тоді як інші описали те, що сталося, як "дивне в небі".

[ + – ] Перламутрові хмари з'явилися в трьох областях Шотландії Фото: grahamr27165817/Twitter

Фізик із університету Ланкастера Натан Кейс зголосився пояснити, що таке ці перламутрові хмари та як вони з'являються. Офіційно їх називають полярними стратосферними хмарами, і їхня унікальність полягає в тому, що вони утворюються набагато вище, ніж звичайні хмари, та в холодніших умовах.

Фізик зазначає, що подібні райдужні хмари утворюються в стратосфері лише тоді, коли температура в стратосфері досягає позначки нижче ніж -78°C. Подібні умови неодмінно перетворюють будь-яку вологу в повітрі на переохолоджену рідину та кристали льоду.

Дослідник також зазначає, що таке дивовижне явище як перламутрові хмари можна зустріти лише взимку у високих широтах — річ у тому, що їм потрібні певні умови. Цікаво, що звичайні хмари формуються в нижньому шарі атмосфери Землі — у тропосфері, тоді як перламутрові "створюються" лише в наступному шарі — стратосфері.

[ + – ] Перламутрові хмари — рідкість для Шотландії Фото: fifi77/Twitter

Як правило, температура над Шотландією не така низька, щоб поява перламутрових хмар стала можливою, проте вони з'являються тут, коли холодне повітря, яке циркулює навколо полярних областей у стратосфері, зміщується й тимчасово зависає в небі над Великобританією.

Ще одним цікавим фактом є те, що частинки льоду, які й утворюють перламутрові хмари, набагато менші за ті, які, як правило, утворюють звичайні хмари. Через свій розмір вони інакше розсіюють світло, внаслідок чого хмари й набувають свого унікального характерного вигляду. Перед сходом і після заходу сонця хмари підсвічуються знизу та ніби переливаються перлинними кольорами.

Раніше Фокус писав про те, як з'явилася рожева хмара "НЛО" та чому її фото завірусилося.