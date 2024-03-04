Пять лет назад на Луну попали уникальные существа: могли ли они ее уже колонизировать (фото)

Тихоходки известны тем, что могут выжить в самых экстремальных условиях окружающей среды.

Недавно первым в истории частным посадочным модулем, который совершил посадку на Луне стал американский аппарат "Одиссей". Но еще 5 лет назад войти в историю мог частный израильский посадочный модуль "Берешит", который в конце февраля 2019 года вышел на орбиту вокруг Луны. Среди прочей полезной нагрузки на борту аппарата находились крошечные существа под названием тихоходки, которые известны тем, что могут выжить в самых суровых климатических условиях. Что же с ними случилось? Могли ли эти существа колонизировать Луну? Об этом рассказывает микробиолог из Национального музея естественной истории Франции Лоран Палка, пишет Space.

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Авария на Луне

У космического аппарата "Берешит" после прибытия на орбиту вокруг Луны возникли проблемы с навигационной системой, а немного позже — проблемы с двигателем. В результате 11 апреля 2019 года посадочный модуль не смог нормально приземлиться на Луне и разбился о ее поверхность. Во время удара обломки аппарата разлетелись на расстояние примерно 100 метров, о чем свидетельствуют снимки орбитального зонда NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.

Но что случилось с тихоходками, которые были на борту модуля "Берешит"? Известно, что они могут выжить в самых экстремальных условиях окружающей среды, а потому могли ли они пережить катастрофу, размножаться и даже колонизировать Луну?

Тихоходки

Длина тела тихоходок составляет менее 1 мм, у них есть два глаза, ротовое отверстие, кишечник и четыре пары лап. Данные существа имеют общего предка с насекомыми и паукообразными. Большинство тихоходок живет в воде, но их можно обнаружить и в других средах на Земле. Для того, чтобы вести активный образ жизни, питаться, двигаться, расти и размножаться, тихоходки должны быть окружены пленкой воды. Эти существа могут размножаться, как обычным способом, так и без оплодотворения яйцеклетки и даже с помощью самооплодотворения. Тихоходки могут прожить от 3 до 30 месяцев.

Длина тела тихоходок составляет менее 1 мм, у них есть два глаза, ротовое отверстие, кишечник и четыре пары лап Фото: space.com

Известно, что тихоходки могут выжить в самых разнообразных условиях, ведь имеют способность остановить свой метаболизм, потеряв до 95% воды в организме. После потери почти всей воды тело тихоходки уменьшается в два раза и существо впадает в анабиоз, из которого выходит тогда, когда условиях окружающей среды становятся благоприятными для дальнейшей жизни. Обезвоженные взрослые особи выживают в течение нескольких минут при температуре от минус 272 градуса Цельсия до плюс 150 градусов Цельсия, а также в течение длительного времени при высоких дозах гамма-излучения.

Могли ли тихоходки колонизировать Луну?

Для того, чтобы выжить на Луне и оказаться погребенными под лунным реголитом, тихоходки должны были пережить удар о поверхность Луны. Как показывают исследования, тихоходки в анабиозе могут пережить удар о песчаную поверхность, ели они падали со скоростью не выше, чем 2600 км/час. Аппарат "Берешит" упал с гораздо меньшей скоростью. Хотя поверхность Луны не защищена от вредного солнечного и космического излучения, а также от гамма-лучей, тихоходки могли выжить.

Если эти существа выжили во время удара, то им пришлось бы выдержать нехватку воды, а также температуру в диапазоне от минус 170 до минус 190 градусов Цельсия во время лунной ночи и от плюс 100 до плюс 120 градусов Цельсия в течение дня на Луне. День и ночь на Луне длятся почти 15 земных суток.

К несчастью для тихоходок, они не смогли бы пережить нехватку воды, кислорода и микроводорослей, потому как это необходимое условия для выхода из анабиоза и начала размножения. Поэтому колонизация Луны тихоходками не состоялась. Хотя, скорее всего, крошечные существа в состоянии анабиоза могут находится все еще на поверхности Луны.

Как уже писал Фокус, NASA отправляет уникальный луноход на спутник Земли, который 100 дней будет искать воду и другие ценные ресурсы на спутнике Земли.