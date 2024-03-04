На Землю прилетело созданное в космосе лекарство: как происходило огненное приземление (видео)

Компания Varda Space Industries показала кадры входа космической капсулы в атмосферу Земли.

21 февраля на Землю вернулась капсула с противовирусным препаратом, который был создан в космосе компанией Varda Space Industries. Огненное вхождение в атмосферу Земли запечатлела камера, размещенная на капсуле и эти уникальные кадры представила американская компания, пишет Space.

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Впервые в истории лекарственный препарат был создан в условиях космоса в рамках миссии W-1 компании Varda Space Industries, которая успешно завершилась приземлением капсулы с лекарством на Землю. Капсула шириной 90 см успешно приземлилась с помощью парашюта в штате Юта. Таким образом ученые получили первые выращенные в космосе кристаллы противовирусного препарата ритонавир.

Капсула врезалась в плотную атмосферу нашей планеты со скоростью, которая более чем в 25 раз превышала скорость звука Фото: space.com

Большая часть пути, которую преодолела капсула с лекарством во время возвращения на Землю, была весьма мучительной, о чем свидетельствует видео, которое показала компания Varda Space Industries. Капсула врезалась в плотную атмосферу нашей планеты со скоростью, которая более чем в 25 раз превышала скорость звука и при этом появились разноцветные яркие искры.

Большая часть пути, которую преодолела капсула с лекарством во время возвращения на Землю, была весьма мучительной Фото: space.com

Американская компания хочет стать крупным игроком в зарождающейся космической промышленности, которая использует уникальную среду на низкой околоземной орбите для производства дорогостоящих фармацевтических препаратов.

Компания Varda Space Industries предлагает клиентам универсальный способ создания лекарств космосе с помощью капсулы, которая является одновременно мини-заводом и транспортным средством для возвращения полученного продукта на Землю.

Капсула миссии W-1 была отправлена в космос на борту ракеты-носителя Falcon 9 в июне прошлого года. Капсула была интегрирована в космический аппарат Photon от компании Rocket Lab, который обеспечивал подачу электроэнергии, помогал в движении капсулы и выполнял другие важные функции.

21 февраля на Землю вернулась капсула с противовирусным препаратом, который был создан в космосе компанией Varda Space Industries Фото: space.com

Примерно через неделю после старта миссии компания объявила, что кристаллы ритонавира, который используют для лечения ВИЧ и гепатита С, были успешно выращены на борту капсулы, как и планировалось.

Вскоре после этого Varda Space Industries хотела вернуть капсулу на Землю, но столкнулась с трудностями при получении необходимых разрешений на посадку. Это разрешение было получено в феврале и таким образом миссия была успешно завершена. Флаконы с ритонавиром были переданы для дальнейшего изучения учеными. Также американская компания передала NASA и ВВС США данные о гиперзвуковом возвращении капсулы на Землю.

Подробнее о данной миссии Фокус уже писал ранее, а также о том, что компания Varda Space Industries планирует продолжить подобные запуски своих мини-заводов в космос.

Также Фокус писал о том, что новый луноход NASA будет искать залежи водяного льда на Луне, который понадобиться астронавтам для получения как воды, так и кислорода и водорода. Запуск лунохода должен состоятся осенью этого года.