Восстановиться за пару часов: найден метод сокращения времени сна без вреда для мозга

Наш мозг неустанно трудится, даже когда мы отдыхаем, очищая себя от вредных химических веществ, на что ему требуется много времени. Но недавно ученые обнаружили способ сократить часы его очищения.

В основе крепкого и здорового сна на самом деле лежит энергичная работа мозга, который усердно трудится не только над сновидениями, но и над поддержанием процессов собственного очищения. Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе раскрыли интересный аспект того, как он автономно поддерживает свое функционирование. Они обнаружили, что во время сна клетки мозга работают согласованно, создавая ритмичные волны, которые служат важной цели: вымыванию вредных отходов из его областей, пишет SciTechDaily.

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Эти вредные химические отходы, если их не контролировать, могут привести к серьезным неврологическим заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Исследование ученых описывает сложный метод самообслуживания мозга, предполагая, что медленные, синхронизированные волны электрической активности нейронов помогают продвигать по нему жидкости, унося побочные продукты метаболизма и другие отходы подальше от важных участков.

Этот процесс очищения мозга невероятно сложен из-за его плотной структуры. Он окружен спинномозговой жидкостью, которая просачивается внутрь и движется по его клеточному матриксу, собирая все отходы на своем пути. Затем жидкость, содержащая отходы, выходит из мозга, проходя через защитный барьер, прежде чем попасть в лимфатическую систему организма. Эксперименты исследователей на мышах показали, что для движения жидкости необходимы определенные условия активности нейронов. Заглушив определенные участки мозга, они наблюдали прекращение движения жидкости и удаления отходов, что говорит о важности этих ритмичных волн для поддержания его чистоты.

Авторы исследования предполагают, что повышение эффективности удаления отходов из мозга теоретически может уменьшить потребность в длительном сне, при этом не жертвуя нашим здоровьем. Это дает надежду тем, кто борется с нарушениями сна или не может позволить себе длительный отдых ночью по определенным причинам. Идея долгосрочного применения открытия заключается в том, что, понимая и манипулируя ритмическими паттернами активности мозга во время сна, они смогут найти новые способы предотвратить или отсрочить начало опасных нейродегенеративных заболеваний.

Будущие направления этого исследования столь же многообещающие, сколь и необходимые. Команда хочет выяснить, почему мозг изменяет ритм и амплитуду своих волн на разных стадиях сна и как эти изменения влияют на процесс его очищения. Возможно, он выстраивает различные стратегии очищения под различные отходы, предполагают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что регулярный короткий сон может замедлить старение мозга. Новое исследование показало, что регулярные короткие периоды сна, или дремоты, могут помочь сохранить молодость нашего мозга, что потенциально может снизить риск развития деменции и других когнитивных заболеваний.

Также Фокус писал о секрете пауков, который может помочь в лечении болезни Альцгеймера. Исследователи полагают, что разгадав тайну паучьего шелка, им удастся вылечить одну из самых загадочных болезней в истории.

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