Спасают от старческих проблем: пребиотики оказались эффективных средством защиты мозга

Ученые обнаружили очевидную связь между употреблением пробиотиков и повышенными когнитивными способностями в старшем возрасте. В будущем это может стать недорогим и эффективным способом спасения от опасных болезней.

В ходе недавнего исследования, проведенного под руководством Королевского колледжа Лондона, ученые обнаружили, что ежедневное употребление белка и пребиотиков, в частности, инулина и фруктоолигосахаридов (ФОС), может способствовать улучшению памяти у людей старше 60 лет. Это открытие особенно важно, поскольку тесты на память, использованные в исследовании, также применяются для выявления ранних признаков болезни Альцгеймера, пишет ScienceAlert.

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Инулин и ФОС, получаемые из растительных волокон, не только недороги, но и широко доступны, что даст системам здравоохранения по всему миру предоставить людям простой, дешевый и эффективный способ защиты от опасных заболеваний.

В исследовании ученых приняли участие пары близнецов, один из которых получал пребиотическую добавку, а другой — плацебо, что позволило провести точное различие между генетическим и экологическим влиянием на здоровье. Близнецы, употреблявшие пребиотическую смесь, через три месяца превосходили своих братьев и сестер в когнитивных тестах, что указало на благотворное влияние пребиотиков на работу мозга. Кроме того, в ходе исследования были отмечены незначительные, но многообещающие изменения в микробиоме кишечника тех, кто принимал добавки, в том числе увеличение количества полезных бифидобактерий, которые, согласно предыдущим исследованиям, могут способствовать снижению когнитивных способностей за счет усиления связи между кишечником и мозгом.

Результаты исследования открывают для науки серьезные перспективы для борьбы с когнитивным старением, однако они также подчеркивают сложную и все еще несколько загадочную взаимосвязь между кишечником и мозгом, говорят авторы. Несмотря на наблюдаемые когнитивные преимущества, добавки не показали значительных физических преимуществ, таких как поддержание мышц, что позволяет предположить, что положительные эффекты носят более тонкий и специфический характер, конкретно для здоровья мозга.

Эта научная работа открывает новые горизонты для потенциально простых и экономически эффективных стратегий поддержки когнитивного здоровья стареющего населения. Тем временем исследователи уже стремятся изучить эти эффекты в течение более длительных периодов времени и в более крупных когортах.

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