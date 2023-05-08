Как отличить обычное ухудшение памяти с возрастом от деменции: ученые назвали 5 способов

Изменение в зрении, настроении и принятии решений являются общими признаками деменции.

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С возрастом некоторое люди ощущают проблемы с памятью. Но не всегда это может быть признаком развития деменции, которую могут диагностировать только квалифицированные специалисты. Кратковременные провалы в памяти, запутанная речь и проблемы с сосредоточенностью могут быть обычной составляющей процесса старения. И в то же время это может быть признаком развития деменции, от которой страдают миллионы людей во всем мире. Кроме того, что эта болезнь мозга приводит к потере памяти, она может влиять на то, как человек говорит, думает, чувствует и ведет себя в повседневной жизни. Издание Daily Mail пообщалось с учеными, которые занимаются исследованиями деменции и болезни Альцгеймера, и они рассказали о способах отличить симптомы болезни от обычного процесса старения.

Память

По словам ученых, проблемы с памятью возникают у многих людей с возрастом. Но частота и тяжесть этих проблем являются ключевыми признаками того, является ли это признаками деменции. Пожилые люди обычно могут забыть то, что им недавно говорили или же они могут не вспомнить, как пользоваться тем или иным новым для них предметом.

Но признаком деменции является то, что человек может не вспомнить где он находится, даже если он находится в своей квартире или доме. То же самое касается и других знакомых человеку мест, где он запросто может потерять ориентацию. Также такие люди часто забывают то, что им сказали всего минуту назад и они продолжают задавать вопросы, на которые уже получили ответы.

Эксперты говорят, что для людей с деменцией знакомые задачи, которые они выполняли всю свою жизнь могут стать трудными для выполнения. Это касается любого повседневного действия. Для того, чтобы врач мог диагностировать у кого-то деменцию, потеря памяти должна стать частой и иметь значительное влияние на повседневную жизнь.

Общение

Иногда людям тяжело найти нужные слова или трудно поддерживать разговор, то есть человек просто отвлекается на что-то. Но это не обязательно признак того, что что-то не так, и у человека проявляется деменция.

По словам ученых, если человек постоянно забывает названия обычных предметов, часто изо всех сил пытаетесь найти правильное слово или его речь быстро теряет смысл, это могут быть признаки деменции. Некоторым людям с деменцией очень часто тяжело найти нужные слова для поддержания разговора, и они долго вспоминают, как называется тот или иной предмет или явление.

Настроение и поведение

Конечно же люди не всегда чувствуют себя хорошо и у них не всегда бывает хорошее настроение. Но ученые предупреждают, что если кто-то начинает легко раздражаться или испытывает слишком резкие перепады настроения, то это может быть признаком деменции.

Также признаком деменции является то, что человек начинает вести себя более отчужденно, ведь ему трудно взаимодействовать с окружающими, как раньше. Иногда общение с другими людьми сильно утомляет болеющих деменцией. Поэтому такие люди иногда становятся затворниками у себя дома.

С другой стороны, признаком деменции может быть то, что человек может выходить из дома слишком рано утром или очень поздно вечером, чего раньше никогда не делал. Также такой человек может выйти в неподходящей для этой погоды одежде.

По словам ученых, существует много причин, по которым происходят изменения настроения, не связанные с деменцией, поэтому только врач может диагностировать ее наличие. Это же касается и изменений в поведении.

Зрение

Недавние исследования показали, что проблемы со зрением могут значительно повысить риск развития деменции.

По словам ученых, нет ничего удивительного в том, что с возрастом зрение ухудшается, поэтому люди начинают носить очки или линзы. Но люди с деменцией могут столкнуться с проблемами восприятия окружающего мира и различия цветов. Таким образом они иногда могут неправильно интерпретировать увиденное. Деменция искажает информацию, переданную из глаз в мозг, поэтому возникают такие проблемы.

Некоторые типы деменции могут даже иногда вызывать галлюцинации, как зрительные, так и обонятельные, и слуховые, говорят эксперты.

Сосредоточенность и принятие решений

Иногда принятие решений без их полного обдумывания или затруднение при выполнении нескольких задач одновременно является распространенным признаком обычного процесса старения.

Но если же человек заблудился в знакомом месте или не может найти дорогу домой, это может указывать на возможные признаки деменции. Люди не могут нормально сосредоточится и принять нужные, правильные решения. Болеющие деменцией намного хуже обрабатывают информацию, что приводит к многим проблемам.

Снижение способности принимать осознанные, взвешенные решения может иметь очень серьезные последствия для человека и окружающих, особенно когда речь идет о деньгах или личной безопасности, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, что ученые считают, что причины появления деменции и психических расстройств может крыться в нарушении циркадных ритмов.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.