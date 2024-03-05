Столкновение двух миров на Марсе: орбитальный аппарат показал марсианский Северный полюс (фото)

На снимке показаны сразу два региона на Марсе, которые кардинально отличаются своим ландшафтом.

Северный полюс на Марсе – уникальное место даже по меркам этой странной планеты. В этом регионе марсианская пыль смешивается с водяным льдом, пишет Space.com.

В этом регионе бесчисленные слои пыли и льда простираются на десятки километров, покрывая территорию размером с Францию.

На протяжении большей части года данные регион спрятан под шапкой замороженного углекислого газа, также известного как сухой лед. Но с приходом марсианского лета, сухой лед поднимается в атмосферу Марса. Именно в середине лета европейский орбитальный аппарат Mars Express запечатлел небольшой кусочек северного полярного ландшафта.

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На снимке показывается граница между двумя отдельными регионами. Слева на снимке находится регион Olympia Planum, который представляет из себя обширное пространство песчаных дюн, выглядящих как морщины на поле из пыли.

Дюны и лед на Марсе Фото: ESA/DLR/FU Berlin

С другой же стороны располагается регион Planum Boreum, в который входит сам северный полюс, он находится за кадром справа от центра изображения. Местность в Planum Boreum поразительно гладкая – признак того, что поверхность очень молодая, почти нетронутая ни эрозией, ни ударами метеоритов, отмечают в ЕКА.

Ученые предполагают, что поверхность Planum Boreum скорее всего, обновляется каждый раз, когда приходит и уходит зимний лед.

Границу между регионами формируют серповидные скалы, самая большая из которых в ширину около 20 км. Такие скалы являются результатом сильных ветров, которые в буквальном смысле стирают поверхность. Скалы являются частью спирали впадин, пронизывающих весь Северный полюс.

Mars Express находится на орбите Марса уже более двух десятилетий и прибыл туда 25 декабря 2003 года. Космический корабль не только сделал множество изображений поверхности Марса в высоком разрешении, но также изучил марсианскую атмосферу и исследовал поверхность планеты.

Напомним, ученые рассказали, стоит ли людям лететь на Марс и что там с нами может произойти. Четвертая планета от Солнца представляет собой не очень гостеприимный мир, где нечем дышать.