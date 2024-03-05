Ложные сумерки, яркий Меркурий и тень Земли на Луне: какие небесные события предстоят в марте

Астрономы говорят, что первый месяц весны будет богат на захватывающие зрелища в ночном небе.

Астрономы говорят, что в мартовском ночном небе ожидается много завораживающих небесных явлений. Так, 20 марта произойдет весеннее равноденствие, при этом в Северном полушарии наступит весна, а в Южное полушарие придет осень, пишет IFLScience.

Март также станет лучшим месяцем, чтобы увидеть самую маленькую планету Солнечной системы Меркурий. В этом месяцев он станет и самым ярким, и самым удаленным от Солнца, что конечно же, не случится в один день.

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Уже с 9 марта Меркурий будет очень яркой точкой над горизонтом после захода солнца. Пик яркости Меркурия будет достигнут через неделю, при этом планета будет продолжать удаляться от Солнца. Самой дальней точки Меркурий достигнет 24 марта и станет заметно тусклее.

Также хорошо в ночном небе в марте будет виден Юпитер, а с помощью телескопа появится возможно рассмотреть даже Уран. В конце марта Уран, Юпитер и Меркурий выстроятся в линию.

В марте у любителей астрономии появится шанс увидеть ложные сумерки до 21 марта. То, что можно будет увидеть в небе на закате, называется зодиакальный свет – треугольное свечение на западе после захода солнца. Свет отражается от пыли, которая располагается в плоскости Солнца и больше всего виден в зодиакальном поясе, на пути Солнца и Луны по небу.

Из-за ориентации оси Земли зодиакальный свет лучше виден в северном полушарии весной после наступления сумерек. Осенью его можно наблюдать до рассвета. В Южном полушарии все происходит наоборот, перед рассветом необходимо смотреть на восток, чтобы обнаружить ложный рассвет.

Кроме этого, в ночь с 24 на 25 марта Луна пройдет через полутень Земли. Такой тип лунного затмения не окрасит Луну в красный цвет, но сделает ее значительно тусклее. Лунное затмение будет видно от Западной Европы до Восточной Азии и Австралии. Процесс затмения будет длиться около 4 часов.

В Северной Америке в марте также будет видно солнечное затмение, которое пересечет континент от Мексики до Канады.

Напомним, ученые увидели зодиакальный свет на экзопланетах. Ученые с помощью различных данных выяснили, что на 3 экзопланетах может существовать такое же явление, которые мы видим на Земле.