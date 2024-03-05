Жуткие зеленые закаты повторятся снова, как в 1883 году: что выяснили ученые

Исследователи разгадали загадку необычных закатов, которые наблюдались после извержения Кракатау.

Ученые выяснили, почему после извержения вулкана Кракатау в 1883 году, на Земле наблюдались странные зеленые закаты солнца, пишет New Scientist.

По словам авторов нового исследования, необычные оттенок закатов был вызван большим количеством аэрозолей серы, которая попала в стратосферу после извержения вулкана.

"Как физика и природа могли создать зеленый оттенок сумерек?", — задавался вопросом автор исследования из Университета Грайфсвальда в Германии Кристиан фон Савиньи.

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Согласно свидетельствам очевидцев, зеленые закаты появились в 1883 году спустя несколько месяцев после извержения Кракатау в Индонезии.

К примеру, метеоролог из Лондона Ролло Рассел описывал "замечательную беловато-зеленую опалесценцию над солнцем на закате".

"Мы не знаем, какой это был оттенок зеленого на самом деле", — говорит Савиньи.

Но ученый и его команда использовали модель, чтобы понять, как свет будет рассеиваться, поглощаться и передаваться в атмосфере с разным количеством серных аэрозолей. Именно их выбросил в атмосферу вулкан во время своего извержения.

Для того, чтобы с земли закаты казались зелеными, частицы аэрозолей должны быть очень большими – от 500 до 700 нанометров в поперечнике. Частиц серы также должно было быть очень много, чтобы рассеивать большую часть поступающего на Землю света.

Такой анализ предоставил данные, которые невозможно было собрать каким-либо другим образом. Эксперт Мэтью Тухи из Университета Саскачевана в Канаде говорит, что информацию о размере частиц серы в атмосфере Земли невозможно узнать из ледяных кернов. По его словам, дополнительные подробности этого анализа по оценкам материала Кракатау, выброшенного в атмосферу, могут помочь улучшить наше понимание воздействия извержения на климат.

Исследователи также утверждают, что это был не последний зеленый закат на Земли, несмотря на то, что это очень редкое явление. На основании записи ледяных кернов об извержениях вулканов, Савиньи подсчитал, что достаточно сильные извержения с зелеными закатами происходят примерно один раз в столетие.

Напомним, самое крупное извержение в истории человечества произошло 7300 лет назад. Исследователи обнаружили, самое масштабное извержение за всю историю людей — ранее ученые считали, что это был совсем другой вулкан, в другом месте.