В Антарктиде происходит опасная "смена режима": ученые обеспокоены перспективами

Новое исследование показывает, что в полярном климате сегодня происходят фундаментальные изменения — никто не знает, чем это обернется.

В прошлом году ученые заявили, что климатический кризис не угрожает планете в будущем, он уже здесь: 2023 официально признали самым жарким в истории наблюдений, на мир обрушились экстремальные волны тепла и засухи, а 2024 год, вероятно, будет еще хуже. В новом исследовании ученые сделали еще одно тревожное открытие: в Антарктиде происходит "смена режима", пишет SciTechDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые обнаружили, что Арктика и Антарктика, похоже, приспосабливаются к потеплению климата с фундаментальными изменениями в региональной динамике климата. Результаты новой работы демонстрируют изменение на полюсах планеты, в том числе речь идет об:

изменении динамики океанско-морского льда;

снижении экстремальных температур;

различной реакции на солнечную радиацию на полюсах.

Более того, команда полагает, что эти факторы и долгосрочное потепление, вероятно, сыграли большую роль в рекордном сокращении уровня льда в Южном океане в 2023 году, чем предполагалось ранее. Теперь климатологи опасаются, что вся океанско-морская ледовая система в конечном итоге счете может измениться коренным образом.

В своей работе команда австралийских ученых из Университета Тасмании обнаружила доказательства того, что протяжность морского льда в Антарктике может демонстрировать "сдвиг режима". Известно, что лед в Южном океане оказывает решающее влияние на климат Антарктики, однако с 2006 года площадь морского льда в летние месяцы становится все более изменчивой. Теперь результаты работы ученых свидетельствуют о том, что взаимодействие между морским льдом и океаном под ним, вероятно, фундаментально меняется, что приводит к еще большей изменчивости.

По словам команды, наиболее удивительным кажется то, недавние экстремальные колебания за последние десятилетия, увы, не объясняются лишь атмосферой, на них также влияют и океанические процессы. Это еще одно свидетельство того, что изменения в океане, вероятно, и являются секретом того, что произошло в последние годы.

В то же время исследование команды из Университета Висконсин-Мэдисон, основанные на спутниковых данных, показывают, что Арктика и Антарктика различно реагируют на повышение температуры. Фактически оба полюса получают повышенное количество солнечной энергии в результате таяния морского льда, которое снижает отражательную способность регионов. Это в свою очередь влияет на температурный градиент между полюсами и регионами с умеренным климатом, который управляет большей частью климатической системы.

Ученые обнаружили, что несмотря на быстрое таяние морского льда Арктика фактически излучает почти сопоставимое количество это повышенного тепла обратно в космос, однако Антарктика не излучает больше тепловой энергии в космос. Простыми словами солнечная радиация поглощается антарктической климатической системой таким образом, что это влияет на Южный океан, атмосферу и широтный тепловой баланс Земли в целом.

В еще одном исследовании, проведенном командой из Соединенного Королевства, ученые пришли к выводу, что экстремальные волны тепла, обрушившиеся на Землю в 2023 году, вероятно, не были обусловлены лишь Эль-Ниньо, как считалось ранее. Команда считает, что экстремальная прошлогодняя погода была обусловлена не только Эль-Ниньо и глобальным потеплением, но также и изменением режима в мировом океане.

Ранее Фокус писал о жуткой истории станций в Антарктиде: почему российские ученые убивали за шахматы и спойлеры книг.