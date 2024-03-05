На смену Столпам творения: обнаружены космические диски, формирующие планеты (фото)

Уникальными снимками небесных объектов поделились ученые, выделив природу необычных форм некоторых из них, что может помочь науке определять вероятность появления будущих планет.

Ученые недавно поделились удивительной коллекцией изображений, на которых с невиданной ранее четкостью и детальностью показаны места рождения планет, известные как планетообразующие диски. По сути, эти диски представляют собой огромные кольца из газа и пыли, вращающиеся вокруг молодых звезд, и именно в них начинают формироваться планеты, пишет Daily Mail.

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Процесс, лежащий в основе этих планетных яслей, одновременно прост и сложен. Гравитация стягивает пыль и газ в этих дисках вместе, постепенно накапливая материал, подобно снежному кому, который растет, катясь вниз по склону, что в конечном итоге приводит к образованию планет. Именно так миллиарды лет назад зародилась наша Солнечная система. Исследовательская группа под руководством доктора Кристиана Гински из Университета Голуэя изучила 86 молодых звезд в разных регионах Млечного Пути, что позволило взглянуть на разнообразные способы появления планет.

Изображение различных планетообразующих дисков Фото: ESO

Завораживает то, как разнообразно выглядят эти диски, что позволяет предположить, что процесс формирования планет может существенно отличаться в разных звездных системах. Некоторые из этих дисков могут даже не привести к образованию планет, что говорит о том, что не каждый диск, который мы видим в космосе, приведет к рождению нового мира. Такое разнообразие поднимает интригующие вопросы о природе этих дисков и условиях, которые приводят к образованию планет.

Некоторые из этих дисков могут не привести к образованию планет из-за своей формы Фото: ESO

Их исследование также проливает свет на то, что бинарные звездные системы, или системы с двумя или более звездами, могут иметь меньшую вероятность размещения больших планетообразующих дисков. Это может повлиять на наше понимание того, насколько распространены во Вселенной планеты, подобные нашей. Хотя многие из этих дисков в дальнейшем образуют планеты, исследование показывает, что путь от диска из пыли и газа до полноценной планетарной системы сложен и разнообразен, позволяя человечеству взглянуть на динамические процессы, происходящие в космосе.

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