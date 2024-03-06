Весь лед в Арктике неизбежно исчезнет: когда это произойдет и кто пострадает больше всего

В новом исследовании ученые назвали период, когда наступит первое безледное лето в Арктике и чем оно обернется для животных и людей.

Ученые больше не предупреждают, что климатический кризис вскоре обрушится на Землю, они уверенно заявляют, что он уже здесь и в дальнейшем, вероятно, ситуация будет лишь усугубляться. 2023 год уже официально признали самым жарким за всю историю наблюдений и, как считают ученые, 2024, вероятно, станет лишь еще более теплым, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые сосредоточились на таких последствиях глобального потепления планеты, как полная утрата льда в Арктике. Ученые рассчитали, что первое безледное лето в Арктике в действительности может наступить значительно раньше, чем считалось ранее — авторы исследования считает, что это произойдет в течение следующего десятилетия.

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В ходе исследования команда из Университета Колорадо в Боулдере сосредоточилась на понимании того, как безледное лето изменит Арктику. Во-первых, из "белой Арктики" в летние месяцы она превратится в "голубую Арктику" — большую ее часть будет составлять воды. Предполагается, что речь идет о не менее 1 миллионе квадратных километров воды, которая освободится от ледяных оков. Во-вторых, представители местной фауны попросту лишаться дома, речь идет о таких животных как белые медведи, тюлени и моржи. В-третьих, под угрозой окажется и местные прибрежные поселения людей — лед уменьшает воздействие океанских волн на побережье, однако его отсутствие означает, что волны станут сильнее и больше, что вызовет большую эрозию.

По словам ведущего автора исследования, доцента кафедры атмосферных и океанических наук Александры Ян, и с коллегами результаты показывают, что первый день безо льда в Арктике может наступить более чем на 10 лет раньше, чем предполагалось.

Предполагается, что стабильно свободный ото льда сентябрь можно ожидать к 2035-2067 годам. Однако точный год наступления безледового периода зависит от того, насколько быстро мир сократит количество ископаемого топлива.

Например, при сценарии с низкими выбросами, к концу столетия можно ожидать отсутствие льда в период с августа по октябрь, однако при худшем сценарии с более высокими выбросами лед, вероятно, будет отсутствовать в период с мая по январь. Таким образом Арктика превратится в совершенно другую среды, покрытую водой.

Однако, по словам Ян, есть и хорошие новости. Несмотря на то, что безледное лето в Арктике неизбежно, человечество все еще может поддерживать более низкие выбросы, чтобы не допустить длительного периода отсутствия льда. Более того, ученые считают, что процесс утраты льда в конечном итоге можно будет обернуть вспять.

Дело в том, что в отличие от ледникового щита Гренландии, создание которого заняло тысячи лет, даже если весь лед Арктики будет утерян, но со временем человечеству удастся вывести CO2 обратно из атмосферы, это обернет вспять потепление, а арктический лед вернется всего через 10 лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что на самом деле таится подо всем полярным льдом.