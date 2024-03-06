Одинокая, маленькая точка. NASA показало, как марсоход Curiosity упорно карабкается по горе Шарп (фото)

На снимке, который был сделан с орбиты Марса, виден марсоход, преодолевающий препятствия в долине Гедиз.

Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) показал с высоты, как марсоход Curiosity карабкается по крутому гребню горы Шарп, расположенной в кратере Гейла, пишет Universe Today.

На сделанном снимке марсоход выглядит крошечной точкой в самом центре кадра, что дает хорошее представление о местности вокруг, а также разрешении камеры HiRISE. Марсоход, чей размер можно сравнить с обеденным столом, находится в области чередующихся темных и светлых полос на Красной планете.

Марсоход на одном из склонов долины Гедиз Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Марсоход Curiosity занимается исследованием древнего хребта горы Шарп. Сейчас аппарат располагается на склоне под названием долина Гедиз, где сам ландшафт хранит данные о воде, которая могла протекать в этом регионе в далеком прошлом.

Около 3 млрд лет назад сильный поток воды принес в этот регион большое количество камней и мусора. Они накапливались, образовывая хребет, который сейчас изучает марсоход.

Селевые потоки достаточно распространенное явление на Земле, особенно во время наводнений, извержений вулканов или цунами.

Когда ученые видят подобные регионы на Марсе, они хотят знать несколько вещей. Как регион образовался, были ли в этом задействованы те же процессы, что и на Земле? Марсоходы Curiosity и Perseverance помогают ученым ответить на эти вопросы.

Долина Гедиз простирается на 9 км и имеет глубину около 140 метров. Вероятно, в самом начале долина была сформирована рекой, что предполагает достаточно длительный и плавный процесс. Но последующие наводнения оставили разнообразные мелкозернистые пески и камни, часть которых со временем унес ветер, оголив более древние материалы, оставленные наводнениями.

Размер камней в долине также говорит о скорости потока воды. Геологические исследования этих пород покажут их минеральный состав, в том числе их воздействие на воду с течением времени.

Ученые собираются выяснить последовательность событий, которые сформировали долину. Подсказки кроются в разбросанных камнях в этом регионе и окружающей местности. Сама гора Шарп имеет высоту около 5 км и, по сути, представляет собой стопку слоистых осадочных пород. По мере того, как Curiosity поднимается на гору, он исследует все более молодые материалы.

Если представить все это в более широком масштабе, гора Шарп — это центральная вершина кратера Гейла. Он образовался примерно от 3,5 до 3,8 миллиардов лет назад в результате удара. Со временем вода несколько раз заливала кратер. Но в конечном итоге, вода исчезла с поверхности Марса, так как климат планеты существенно изменился.

Напомним, данные марсохода Curiosity показывают, что большая часть Марса была когда-то покрыта реками из жидкой воды. Ученые предполагают, что Марс в целом был планетой, заполненной реками их было намного больше, чем считалось ранее.