Необычный гость. В Атлантическом океане найден гигант, который 200 лет считался вымершим

Исследователи заметили млекопитающее в водах Атлантического океана, но согласно всего, что известно науке, его там быть не должно было.

На прошлой неделе ученые заметили у берегов Новой Англии серого кита — это стало редким явлением для вида, который в течение веков вымирал в водах Атлантического океана, пока не исчез полностью. Морской гигант был замечен группой исследователей из Аквариума Новой Англии, пишет BBC.

По словам научного сотрудника аквариума Орлы О'Брайен, которая первой заметила кита, они с коллегами попросту не поверили своим глазам — это казалось "безумием". Кит был замечен в 48 километрах к югу от Нантакета (Массачусетс). Исследовательнице удалось сфотографировать кита, а после его изображение показали специалисту Кейт Леммле, которая подтвердила, что на фото действительно серый кит.

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Данные Аквариума Новой Англии свидетельствуют о том, что серых китов легко обнаружить из-за отсутствия спинного плавника, а также пятнистой серо-белой кожи. Представители этого вида являются обычным явлением для Тихого океана, однако в Атлантическом океане этот вид локально вымер — здесь серых китов в последний раз наблюдали еще в 18 веке.

Все изменилось в последние 15 лет: ученые заявляют, что за это время было зарегистрировано пять наблюдений серых китов в водах Атлантики и Средиземного моря. Предполагается, что причины миграции китов связаны с изменениями климата.

Повышение глобальной средней температуры привело к тому, что Северо-Западный проход, соединяющий Тихий и Атлантический океаны через арктические воды, летом был свободен ото льда. В результате серые киты смогли путешествовать между океанами более свободно, чем в предыдущие столетия.

О'Брайен также заявила, что наблюдение серых китов в Атлантическом океане стало еще одним напоминанием о том, что морские виды чрезвычайно быстро реагируют на изменение климата, если у них есть такая возможность.

Предполагается, что кит мог находиться в водах Атлантики в течение нескольких месяцев, так как еще в декабре он был замечен у побережья Флориды. Среди других недавних необычных наблюдений серых китов — один у берегов Намибии в 2015 году. За четыре года до этого еще один был замечен у берегов Израиля.

Тогда профессор биологии Калифорнийского государственного университета Лиз Альтер заявила, что киты, вероятно, будут появляться в Атлантике, однако не стоит ожидать, что в ближайшее время в Атлантическом океане появится постоянная популяция серых китов.

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