Почему лабрадоры так сильно толстеют: проблема не в обжорстве

Исследование показало, почему именно лабрадоры склонны к набору лишнего веса.

Лабрадоры славятся очень дружелюбным и общительным характером, поэтому не удивительно, что они являются одними из самых популярных пород во всем мире. Но также известно, что лабрадоры склонны к набору лишнего веса, и ученые наконец-то выяснили, почему это происходит, пишет DailyMail.

Результаты исследования показали, что генетическая мутация у четверти лабрадоров повинна в ожирении. Так, около 25% собак этой породы подвержены "двойному удару": постоянное чувство голода и сжигание меньшего количества калорий из-за генетической причуды.

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Такая опасная комбинация приводит к ожирению и владельцам лабрадоров необходимо быть крайне строгими при кормлении и тренировке своих любимцев.

Опасная мутация была обнаружена в гене POMC, который играет главную роль в ощущении голода и расходовании энергии, а также меняет поведение собак в отношении еды. Ученые говорят, что лабрадорам физически не нужно большее количество еды, чем другим породам, но между приемами пищи эти собаки чувствуют себя голоднее остальных.

Также оказалось, что собаки с мутацией этого гена тратят на 25% меньше энергии во время отдыха, чем собаки без нее.

Помимо лабрадоров, две трети собак-ретриверов с гладкой шерстью имеют такую же мутацию.

"Мы выяснили, что мутация с гене POMC, видимо, делает собак более голодными. Такие собаки склонны переедать, так как они чувствуют себя более голодными, чем собаки без этой мутации. Владельцы этих пород должны следить за тем, чем они кормят питомцев, чтобы поддерживать здоровый вес собак", — говорит научный сотрудник кафедры физиологии, развития и нейронаук Кембриджского университета Элеонора Раффан.

Исследование продемонстрировало, что мутация гена изменила путь в мозге собак, связанный с регуляцией веса тела. Мутация дает сигнал голода, который дает команду организму увеличить потребление пищи и сохранение энергии, хотя в этом нет никакой необходимости.

Ученые считают, что владельцы могут отвлечь своих питомцев от постоянного голода, распределяя ежедневный рацион. Для этого можно использовать кормушки-пазлы или же можно разбрасывать еду по двору, чтобы ее поиск занимал у собаки больше времени.

В исследовании принимали участие 87 взрослых лабрадоров, которые имели здоровый вес. Они участвовали в нескольких тестах, включая тест с колбасой в коробке.

Вначале эксперимента собакам давали банку корма каждые 20 минут, пока они не начали отказываться от еды самостоятельно. Все собаки ели много корма и лабрадоры с мутацией не выделялись на общем фоне.

На следующий день собак кормили стандартным количеством завтрака, а через три часа предлагали колбасу в прозрачной пластиковой коробке и записывали поведение питомцев.

Собаки могли видеть и чувствовать запах колбасы, но не могли ее съесть. Собаки с мутацией гена сильнее остальных пытались достать колбасу, что указывало на больший голод.

Затем собаки спали в специальной камере, в которой измеряли количество выдыхаемых ими газов. Это показало, что животные с мутацией сжигают примерно на 25 процентов меньше калорий, чем собаки без нее.

Напомним, каким образом собаки точно знают, о чем думает человек. Собаки улавливают сигналы, о передаче которых люди даже не знают.