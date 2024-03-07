Мощная струя под "кожей" Юпитера: нечто странное обнаружили на газовом гиганте

Исследователи говорят, что наблюдаемое явление может быть связано с чем-то разрушительным под атмосферой Юпитера.

Космический аппарат NASA "Юнона" обнаружил под атмосферой Юпитера мощный поток. Как оказалось, это ветер из очень плотного газа, который поможет ученым объяснить, как функционирует сама Вселенная, пишет Inverse.

По словам соавтора нового исследования Скотта Болтона, собранные "Юноной" данные – одни из лучших и содержат ключ разгадке такого явления, как магнитные поля.

Скалистые планеты, как Земля или газовые гиганты, такие как Юпитер и даже черные дыры – все они создают магнитные поля. Солнца имеет более сложное магнитное поле, и вероятно, оно было еще большим, когда Солнечная система формировалась. Такое магнитное поле Солнца сыграло важную роль в формировании нашего космического дома, потому как влияло на движение заряженных частиц и пыли в Солнечной системе.

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Магнитное поле Земли, которое создает бурлящее жидкое ядро глубоко внутри планеты, играет важную роль. Оно создает защитный щит вокруг Земли, защищая все живое от вредного космического излучения.

Но его сложно изучить из-за земной коры, которая является серьезным препятствием. Вот здесь исследователям пригодился Юпитер.

"Изучая другие планеты, мы надеемся расширить наше понимание не только этих планет, но и Земли", — говорит ведущий автор исследования и профессор геофизики Гарвардского университета Джереми Блоксхэм.

Дело в том, что магнитное поле Юпитера намного легче анализировать, потому как эта планета не камениста, а газообразная. Инструментам космических аппаратов легче заглянуть внутрь таких планет, чтобы добраться до их мощных космических сердец.

По словам ученых, магнитное поле у Юпитера формируют гелий и водород, которые находятся под огромным давлением.

Один из инструментов "Юноны" обнаружил медленную струю, которая была скрыта глубоко внутри Юпитера. Она двигалась со скоростью около 1 см в секунду и состояла из металлического водорода. Для сравнения, атмосферные струи ближе к поверхности облаков на Юпитере движутся со скоростью 100 м в секунду.

Струя вблизи экватора Юпитера колебалась по силе с периодом около 4 лет. Такой период колебаний может быть связан с драматическими событиями, происходящими глубже внутри планеты. Вероятно, это отпечаток внутреннего хаоса высокого давления на Юпитере.

Напомним, на самом деле Юпитеров во Вселенной больше, чем считалось. Новое исследование предполагает, что газовые гиганты во внешних частях звездных систем не являются чем-то необычным.